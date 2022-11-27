Шольц заявил, что вторая нитка «Северного потока — 2» не заработает

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Олаф Шольц выразил сомнение в том, что вторая нитка «Северного потока — 2» будет функционировать Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Канцлер Германии Олаф Шольц считает маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью журналу Focus.

«Я думаю, что это трудно себе представить [эксплуатацию второй нитки газопровода]», — сказал Шольц. Ранее сообщалось, что Россия готова поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока — 2».

В ночь на 26 сентября поступили сообщения о падении давления на одной из ниток «Северного потока». После чего стало известно о повреждении двух газопроводов. В Кремле, а также в ФРГ предполагают, что этот инцидент оказался запланированной диверсией.

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью журналу Focus. «Я думаю, что это трудно себе представить [эксплуатацию второй нитки газопровода]», — сказал Шольц. Ранее сообщалось, что Россия готова поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока — 2». В ночь на 26 сентября поступили сообщения о падении давления на одной из ниток «Северного потока». После чего стало известно о повреждении двух газопроводов. В Кремле, а также в ФРГ предполагают, что этот инцидент оказался запланированной диверсией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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