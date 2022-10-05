Новак: Россия готова поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока 2»

Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток 2». Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.
«Да, конечно, [поставка газа] возможна», — заявил вице-премьер по итогам встречи ОПЕК+. Его слова приводит РИА «Новости».
Ранее в «Газпроме» заявили, что утечки газа на «Северных потоках» прекратились. По заявлениям председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, «Северные потоки» повредили, чтобы помешать поставкам российского газа в Европу, пишет RT. Также по заявлениям первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, для возобновления работы проекта можно попробовать обойти территориальные воды Швеции и Дании, сообщает «Национальная служба новостей».
Авария на «Северных потоках» произошла 26 сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа на двух нитках газопровода. Предварительная версия произошедшего — диверсия. По заявлениям Кремля, в этом заинтересованы США.
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Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток 2». Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак. «Да, конечно, [поставка газа] возможна», — заявил вице-премьер по итогам встречи ОПЕК+. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее в «Газпроме» заявили, что утечки газа на «Северных потоках» прекратились. По заявлениям председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, «Северные потоки» повредили, чтобы помешать поставкам российского газа в Европу, пишет RT. Также по заявлениям первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, для возобновления работы проекта можно попробовать обойти территориальные воды Швеции и Дании, сообщает «Национальная служба новостей». Авария на «Северных потоках» произошла 26 сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа на двух нитках газопровода. Предварительная версия произошедшего — диверсия. По заявлениям Кремля, в этом заинтересованы США.