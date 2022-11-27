Женщина-военный, начальник аппаратной связи общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) с позывным «Звездочка», попав под минометный обстрел, продолжила передавать информацию между командованием и подразделениями. Об этом пишет Минобороны РФ в telegram-канале.
«Звездочка» во время развертывания средств связи в составе расчета попала под минометный обстрел. И несмотря на риск для жизни, продолжила выполнение боевой задачи по обеспечению кодированной передачи информации между командным пунктом и подчиненными подразделениями», — сообщили в ведомстве.
Минобороны РФ отмечает, что военнослужащую наградили медалью Жукова. Сейчас ее экипаж продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации.
Ранее URA.RU писало, что командование ЦВО выделило работу мобилизованных механиков, работающих круглосуточно. Сами военнослужащие утверждают, что не испытывают трудностей в работе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет.
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