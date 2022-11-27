27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Военнослужащая ЦВО проявила отвагу под минометным обстрелом ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, мобилизованные
«Звездочку» наградили медалью Жукова за проявленную смелость Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Женщина-военный, начальник аппаратной связи общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) с позывным «Звездочка», попав под минометный обстрел, продолжила передавать информацию между командованием и подразделениями. Об этом пишет Минобороны РФ в telegram-канале.

«Звездочка» во время развертывания средств связи в составе расчета попала под минометный обстрел. И несмотря на риск для жизни, продолжила выполнение боевой задачи по обеспечению кодированной передачи информации между командным пунктом и подчиненными подразделениями», — сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ отмечает, что военнослужащую наградили медалью Жукова. Сейчас ее экипаж продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

Ранее URA.RU писало, что командование ЦВО выделило работу мобилизованных механиков, работающих круглосуточно. Сами военнослужащие утверждают, что не испытывают трудностей в работе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Женщина-военный, начальник аппаратной связи общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) с позывным «Звездочка», попав под минометный обстрел, продолжила передавать информацию между командованием и подразделениями. Об этом пишет Минобороны РФ в telegram-канале. «Звездочка» во время развертывания средств связи в составе расчета попала под минометный обстрел. И несмотря на риск для жизни, продолжила выполнение боевой задачи по обеспечению кодированной передачи информации между командным пунктом и подчиненными подразделениями», — сообщили в ведомстве. Минобороны РФ отмечает, что военнослужащую наградили медалью Жукова. Сейчас ее экипаж продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Ранее URA.RU писало, что командование ЦВО выделило работу мобилизованных механиков, работающих круглосуточно. Сами военнослужащие утверждают, что не испытывают трудностей в работе. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...