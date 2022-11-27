Известный журналист прилетит в декабре в Екатеринбург к экс-мэру Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ) в декабре прилетит в Екатеринбург к бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ), чтобы вместе с ним отпраздновать свой день рождения. Об этом журналист заявил в программе на YouTube-канале «Живой гвоздь».

«Я хотел к тебе, Женя, в воскресенье приехать, но у меня не получилось, к сожалению. Но я тебе обещаю, что в декабре буду у тебя и мы отпразднуем мой день рождения», — сказал Венедиктов (признан иноагентом в РФ).

День рождения у Алексея Венедиктова (признан иноагентом в РФ) будет 18 декабря. Ему исполнится 67 лет.

Ранее URA.RU писало, что Евгения Ройзмана включили в список иностранных агентов. Его защита категорически не согласна с этим, называя такое решение незаконным. Однако политик не собирается оспаривать свой статус иноагента.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.