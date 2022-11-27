Суд отказал оппозиции в пересмотре итогов выборов в Пермском районе

28 ноября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Нарушений на выборах не было, счел суд Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Выборы в думу Пермского района (Пермский край) по округу №14 признаны легитимными. Пермский районный суд отказал кандидату от ЛДПР Сергею Заякину в отмене результатов. Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении URA.RU. Заякин посчитал, что до проверки жалоб на подкуп и подвоз избирателей со стороны конкурентов местная ТИК не имела права подписывать протоколы. «Оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что доводы административного истца и представленные им доказательства носят вероятностный, предположительный характер. Указанные в административном иске нарушения избирательного законодательства не нашли объективного подтверждения при рассмотрении дела», — говорится в решении. Заякин не смог доказать факты подкупа со стороны своего конкурента Константина Высотина. Представленные им фотографии и видеозаписи не убедили суд. Все жалобы со стороны кандидата ТИК рассмотрела в законные сроки. А сомневаться в корректности подсчета голосов не приходится — на участках были установлены КОИБы, все данные сходятся. Ранее URA.RU сообщало, что в единый день голосования 11 сентября Сергей Заякин обратился в полицию, заподозрив своего конкурента в подвозе избирателей. Для победы кандидату от ЛДПР не хватило 24 голоса. Он обратился с иском в суд.

Выборы в думу Пермского района (Пермский край) по округу №14 признаны легитимными. Пермский районный суд отказал кандидату от ЛДПР Сергею Заякину в отмене результатов. Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении URA.RU. Заякин посчитал, что до проверки жалоб на подкуп и подвоз избирателей со стороны конкурентов местная ТИК не имела права подписывать протоколы. «Оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что доводы административного истца и представленные им доказательства носят вероятностный, предположительный характер. Указанные в административном иске нарушения избирательного законодательства не нашли объективного подтверждения при рассмотрении дела», — говорится в решении. Заякин не смог доказать факты подкупа со стороны своего конкурента Константина Высотина. Представленные им фотографии и видеозаписи не убедили суд. Все жалобы со стороны кандидата ТИК рассмотрела в законные сроки. А сомневаться в корректности подсчета голосов не приходится — на участках были установлены КОИБы, все данные сходятся. Ранее URA.RU сообщало, что в единый день голосования 11 сентября Сергей Заякин обратился в полицию, заподозрив своего конкурента в подвозе избирателей. Для победы кандидату от ЛДПР не хватило 24 голоса. Он обратился с иском в суд.