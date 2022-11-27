Жильцы дома в Кургане жалуются, что несколько дней сидят без воды из-за скандальной стройки

По словам жильцов, проблемы с водой начались во время строительных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у жителей дома, расположенного по адресу ул. Коли Мяготина, 117, по их словам, третьи сутки нет воды. Они сообщили URA.RU, что проблема случилась из-за работ, которые проводит местный застройщик.

«С утра, 28 ноября, опять приехала буровая машина Александра Бабочкина [владелец строительной компании „Сибирский газовик“]. Воды так и нет трое суток в доме К. Мяготина, 117. Теперь из-за бурения затопило уже теплотрассу и без тепла может остаться десяток домов при температуре -20 градусов, а также затопило подвал дома на ул. Кирова, 98 так, что можно плавать», — рассказал один из жильцов.

Пользователь Dave Thrombey в группе соцсети «ВКонтакте» «Реальный Курган» написал, что во дворе «перемерзли трубы, незаконно демонтированные и брошенные прямо на земле». Из-за этого, по его словам, воды нет с 26 ноября. В комментариях под постом ответили представители мэрии. «Для рассмотрения вопроса мы направили данное обращение в профильные департаменты. Нам потребуется время, чтобы подготовить информацию. Ответим в течение пяти рабочих дней», — написали они.

В пресс-службе компании «Водный Союз» URA.RU сообщили, что сотрудники организации выезжали к дому и смогли отогреть трубы. После обращения агентства специалисты компании вновь выехали на место. URA.RU направило запрос по теме в компанию «Сибирский газовик». На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее прокуратура требовала у мэрии забрать участок у застройщика, на котором жильцы годами добивались запрета на строительство многоэтажки. Жители соседних домов заявляли, что стройка в их дворе опасна и жаловались на нее президенту России Владимиру Путину. В ноябре на месте скандальной стройки заметили спецтехнику и рабочих. Бабочкин отметил, что там не ведется стройка, а идет подготовка к завершению реконструкции теплотрассы.