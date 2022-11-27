27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Власти в ХМАО организуют новогодний праздник для детей военных, участвующих в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, новый год, новогоднее оформление, новогодняя ель, новогодняя иллюминация, новогоднее дерево
Власти Нижневартовска организуют несколько мероприятия для детей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Нижневартовска (ХМАО) организуют праздник для детей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, которые участвуют в СВО. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба администрации города.

«Поручено организовать мероприятия, учитывая именно интересы детской и подростковой аудитории. Особое внимание необходимо уделить семьям тех, кто в настоящее время выполняет свой воинский долг», — отметил глава города Дмитрий Кощенко.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) родственники погибших солдат, защищавших ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, получат выплату из городского бюджета. Соответствующее решение было принято на заседании комитета думы по социальным вопросам.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России. Проголосовать на референдуме по присоединению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ также смогли и беженцы с этих территорий.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) организуют праздник для детей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, которые участвуют в СВО. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба администрации города. «Поручено организовать мероприятия, учитывая именно интересы детской и подростковой аудитории. Особое внимание необходимо уделить семьям тех, кто в настоящее время выполняет свой воинский долг», — отметил глава города Дмитрий Кощенко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) родственники погибших солдат, защищавших ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, получат выплату из городского бюджета. Соответствующее решение было принято на заседании комитета думы по социальным вопросам. Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России. Проголосовать на референдуме по присоединению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ также смогли и беженцы с этих территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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