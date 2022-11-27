Власти в ХМАО организуют новогодний праздник для детей военных, участвующих в СВО

28 ноября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Власти Нижневартовска организуют несколько мероприятия для детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Нижневартовска (ХМАО) организуют праздник для детей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, которые участвуют в СВО. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба администрации города. «Поручено организовать мероприятия, учитывая именно интересы детской и подростковой аудитории. Особое внимание необходимо уделить семьям тех, кто в настоящее время выполняет свой воинский долг», — отметил глава города Дмитрий Кощенко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) родственники погибших солдат, защищавших ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, получат выплату из городского бюджета. Соответствующее решение было принято на заседании комитета думы по социальным вопросам. Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России. Проголосовать на референдуме по присоединению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ также смогли и беженцы с этих территорий.

Власти Нижневартовска (ХМАО) организуют праздник для детей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, которые участвуют в СВО. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба администрации города. «Поручено организовать мероприятия, учитывая именно интересы детской и подростковой аудитории. Особое внимание необходимо уделить семьям тех, кто в настоящее время выполняет свой воинский долг», — отметил глава города Дмитрий Кощенко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) родственники погибших солдат, защищавших ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, получат выплату из городского бюджета. Соответствующее решение было принято на заседании комитета думы по социальным вопросам. Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начал СВО, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Освобожденные в ходе спецоперации территории вошли в состав России. Проголосовать на референдуме по присоединению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ также смогли и беженцы с этих территорий.