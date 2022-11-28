В Кремле высказались о перспективе развития связей с Казахстаном

В Кремле заявили, что Казахстан остается союзником и партнером России
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Отношений России и Казахстана были и остаются союзническими, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Первый официальный визит после переизбрания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву подчеркивает близость и важность двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Это очень важно. Это лишний раз подчеркивает близость наших стран, взаимную важность и близость двусторонних отношений как для Астаны, так и для Москвы. Мы будем ориентироваться на этом. Казахстан — для нас очень важный союзник и партнер», — заявил Песков.

В понедельник президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в 18 Форуме межрегионального сотрудничества. После этого проведут двусторонние переговоры. Это первый официальный зарубежный визит Токаева после его переизбрания на пост президента Казахстана. Из Москвы Токаев отправится в Париж на переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

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Первый официальный визит после переизбрания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву подчеркивает близость и важность двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это очень важно. Это лишний раз подчеркивает близость наших стран, взаимную важность и близость двусторонних отношений как для Астаны, так и для Москвы. Мы будем ориентироваться на этом. Казахстан — для нас очень важный союзник и партнер», — заявил Песков. В понедельник президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в 18 Форуме межрегионального сотрудничества. После этого проведут двусторонние переговоры. Это первый официальный зарубежный визит Токаева после его переизбрания на пост президента Казахстана. Из Москвы Токаев отправится в Париж на переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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