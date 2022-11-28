В Кремле высказались о перспективе развития связей с Казахстаном

В Кремле заявили, что Казахстан остается союзником и партнером России

28 ноября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Отношений России и Казахстана были и остаются союзническими, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый официальный визит после переизбрания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву подчеркивает близость и важность двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это очень важно. Это лишний раз подчеркивает близость наших стран, взаимную важность и близость двусторонних отношений как для Астаны, так и для Москвы. Мы будем ориентироваться на этом. Казахстан — для нас очень важный союзник и партнер», — заявил Песков. В понедельник президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в 18 Форуме межрегионального сотрудничества. После этого проведут двусторонние переговоры. Это первый официальный зарубежный визит Токаева после его переизбрания на пост президента Казахстана. Из Москвы Токаев отправится в Париж на переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Первый официальный визит после переизбрания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву подчеркивает близость и важность двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это очень важно. Это лишний раз подчеркивает близость наших стран, взаимную важность и близость двусторонних отношений как для Астаны, так и для Москвы. Мы будем ориентироваться на этом. Казахстан — для нас очень важный союзник и партнер», — заявил Песков. В понедельник президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в 18 Форуме межрегионального сотрудничества. После этого проведут двусторонние переговоры. Это первый официальный зарубежный визит Токаева после его переизбрания на пост президента Казахстана. Из Москвы Токаев отправится в Париж на переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном.