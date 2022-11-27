Токаев прилетел на переговоры к Путину сразу после переизбрания президентом Казахстана

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Токаев прилетел в Москву после своего переизбрания Фото:

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел на переговоры к президенту РФ Владимиру Путину сразу после своего переизбрания. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву. 28 ноября там пройдут его переговоры с Владимиром Путиным», — уточняется в пресс-службе. Их слова приводит ТАСС. Для президента Казахстана это первая зарубежная поездка после президентских выборов.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально был переизбран на второй президентский срок. Он победил на выборах с 81,31% голосов при явке 69,44% избирателей. Инаугурация прошла 26 ноября. Также сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана пресекли массовый протест в Астане.

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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел на переговоры к президенту РФ Владимиру Путину сразу после своего переизбрания. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. «Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву. 28 ноября там пройдут его переговоры с Владимиром Путиным», — уточняется в пресс-службе. Их слова приводит ТАСС. Для президента Казахстана это первая зарубежная поездка после президентских выборов. Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально был переизбран на второй президентский срок. Он победил на выборах с 81,31% голосов при явке 69,44% избирателей. Инаугурация прошла 26 ноября. Также сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана пресекли массовый протест в Астане.
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