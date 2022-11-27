Пермский завод подготовился к выполнению гособоронзаказа в трудных условиях

«Машиностроитель» производит двигатели для твердотопливных ракет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники пермского завода «Машиностроитель» прошли обучение, которое поможет им качественнее выполнять государственный оборонный заказ. Тренинг «Вовлеченность персонала в выполнение плановых задач Гособоронзаказа» проходил два дня. На предприятии считают, что в сегодняшних условиях полученные знания важны для завода.

«В нынешних реалиях, в условиях трудно прогнозируемой геополитической ситуации само название обучающей программы содержит в себе наиболее ключевые потребности не только предприятия, но и оборонной промышленности в целом», — отметили на предприятии. Сообщение приводится в telegram-канале «Машиностроителя».

Ранее губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин отмечал важность оборонных предприятий региона. По его словам, перед ними стоит задача по наращиванию мощностей и объемов выпуска продукции. Завод «Машиностроитель» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и производит авиационное оборудование, ракетно-космическую технику, оборудование для нефтяной промышленности и атомной отрасли. В начале августа этого года завод попал в санкционный список Канады.