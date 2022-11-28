В работе компании, в чьем автобусе обварило ребенка, нашли нарушения

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Виды города Кудымкар. Административный центр Коми-Пермяцкого округа. Пермь, коми-пермяцкий округ, пермский край, Кудымкар, пассажирский автобус паз
В сентябре у автобуса прорвало систему отопления Фото:

В Пермском крае проверка выявила нарушения в работе транспортной компании, в автобусе которой в сентябре обварило ребенка и его мать. Об этом рассказали в прокуратуре.

«Предрейсовый инструктаж водителей не проводился, лицо, ответственное за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения, не прошло соответствующую аттестацию и прочее», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Двух должностных лиц компании привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как ранее рассказывало URA.RU, 9 сентября 30-летняя женщина и ее 4-летний сын получили ожоги из-за разрыва патрубка отопительной системы автобуса ПАЗ, которые ехал по рейсу «Кудымкар-Кува». После этого возбудили уголовное дело, его расследование продолжается.

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В Пермском крае проверка выявила нарушения в работе транспортной компании, в автобусе которой в сентябре обварило ребенка и его мать. Об этом рассказали в прокуратуре. «Предрейсовый инструктаж водителей не проводился, лицо, ответственное за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения, не прошло соответствующую аттестацию и прочее», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Двух должностных лиц компании привлекли к дисциплинарной ответственности. Как ранее рассказывало URA.RU, 9 сентября 30-летняя женщина и ее 4-летний сын получили ожоги из-за разрыва патрубка отопительной системы автобуса ПАЗ, которые ехал по рейсу «Кудымкар-Кува». После этого возбудили уголовное дело, его расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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