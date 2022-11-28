В работе компании, в чьем автобусе обварило ребенка, нашли нарушения

В сентябре у автобуса прорвало систему отопления Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае проверка выявила нарушения в работе транспортной компании, в автобусе которой в сентябре обварило ребенка и его мать. Об этом рассказали в прокуратуре.

«Предрейсовый инструктаж водителей не проводился, лицо, ответственное за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения, не прошло соответствующую аттестацию и прочее», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Двух должностных лиц компании привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как ранее рассказывало URA.RU, 9 сентября 30-летняя женщина и ее 4-летний сын получили ожоги из-за разрыва патрубка отопительной системы автобуса ПАЗ, которые ехал по рейсу «Кудымкар-Кува». После этого возбудили уголовное дело, его расследование продолжается.