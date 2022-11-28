Главную елку Украины оставят без новогодней иллюминации в целях экономии электричества

В этом году главную елку Украины не будут украшать иллюминацией в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании Yasno, входящая в энергохолдинг ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины, — прим. URA.RU).
«Спасибо за ваши комментарии и коррективы под инфографикой о „цене“ новогодней елки. Сегодня была поставлена ??точка в спорах по установлению главной елки страны. Не знаем как вы, но мы радуемся, что она будет, а также решению об отсутствии иллюминаций на ней, так как это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть», — разъяснили ситуацию представители компании в соцсети.
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В этом году главную елку Украины не будут украшать иллюминацией в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании Yasno, входящая в энергохолдинг ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины, — прим. URA.RU). «Спасибо за ваши комментарии и коррективы под инфографикой о „цене“ новогодней елки. Сегодня была поставлена ??точка в спорах по установлению главной елки страны. Не знаем как вы, но мы радуемся, что она будет, а также решению об отсутствии иллюминаций на ней, так как это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть», — разъяснили ситуацию представители компании в соцсети. После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами, войска РФ начали наносить удары по стратегическим объектам, расположенным на украинской территории. После этого на Украине начались проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением. В конце ноября в «Энергетической компании Украины» сообщили, что Киев в тестовом режиме начал импортировать электроэнергию из Румынии.