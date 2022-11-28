Главную елку Украины оставят без новогодней иллюминации в целях экономии электричества

28 ноября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Известно, что подготовка к установке новогодней елки началась в Киеве в ноябре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В этом году главную елку Украины не будут украшать иллюминацией в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании Yasno, входящая в энергохолдинг ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины, — прим. URA.RU). «Спасибо за ваши комментарии и коррективы под инфографикой о „цене“ новогодней елки. Сегодня была поставлена ??точка в спорах по установлению главной елки страны. Не знаем как вы, но мы радуемся, что она будет, а также решению об отсутствии иллюминаций на ней, так как это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть», — разъяснили ситуацию представители компании в соцсети. После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами, войска РФ начали наносить удары по стратегическим объектам, расположенным на украинской территории. После этого на Украине начались проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением. В конце ноября в «Энергетической компании Украины» сообщили, что Киев в тестовом режиме начал импортировать электроэнергию из Румынии.

В этом году главную елку Украины не будут украшать иллюминацией в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании Yasno, входящая в энергохолдинг ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины, — прим. URA.RU). «Спасибо за ваши комментарии и коррективы под инфографикой о „цене“ новогодней елки. Сегодня была поставлена ??точка в спорах по установлению главной елки страны. Не знаем как вы, но мы радуемся, что она будет, а также решению об отсутствии иллюминаций на ней, так как это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть», — разъяснили ситуацию представители компании в соцсети. После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами, войска РФ начали наносить удары по стратегическим объектам, расположенным на украинской территории. После этого на Украине начались проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением. В конце ноября в «Энергетической компании Украины» сообщили, что Киев в тестовом режиме начал импортировать электроэнергию из Румынии.