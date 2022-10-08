Что известно о взрыве на Крымском мосту к этому часу

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Сегодня утром на Крымском мосту произошел взрыв. URA.RU приводит всю информацию об инциденте, которая известна к этому часу.
- В 6 утра по местному времени на Крымском мосту в районе Керчи прогремел взрыв. После взрыва вспыхнул пожар.
- На железнодорожных путях вспыхнула топливная цистерна. В связи с этим движение по мосту было приостановлено.
- Часть автомобильного полотна оказалась разрушена. Через Керченский пролив стали готовить к запуску паромную переправу.
- Причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля, двигающегося по Крымскому мосту. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
- Власти Крыма успокоили жителей полуострова и заверили, что все логистические цепочки на случай ЧП отработаны. А также имеется полное обеспечение горючим и продовольствием.
- На восстановление моста уйдет не так много времени, заявили местные власти. Но о конкретных сроках пока говорить рано.
- Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за взрыва на Крымском мосту. Президент получил доклады главы кабмина Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина и других.
- В подрыве моста обвинили «украинских вандалов». Украина подтвердила свою причастность к взрыву.
- Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к отельерам и руководителям санаторием с предложением о продлении времени пребывания туристов в местах проживания. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым.
- В Госдуме назвали подрыв моста терактом и объявлением войны, исполнители которого должны получить адекватный ответ. Сенатор Александр Башкин подтвердил будущий ассиметричный ответ со стороны России.
- В Крым можно будет добраться сухопутным путем. Новые регионы России предоставят в этом свою помощь.
- Ущерб нанесенный Крымскому мосту оценивается в 200-500 миллионов рублей. Такую оценку дал Всероссийский союз страховщиков.
- Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен. Заработала Керченская паромная переправа.
- Проезд по Крымскому мосту будет закрыт до 31 октября. Об этом сообщили в «Яндекс.Картах».
- Автобусное и железнодорожное движение через Крымский мост приостановлено. Поезда и автобусы перестали ходить на полуостров.
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