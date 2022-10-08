Что известно о взрыве на Крымском мосту к этому часу

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Сегодня утром на Крымском мосту произошел взрыв. URA.RU приводит всю информацию об инциденте, которая известна к этому часу.

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Сегодня утром на Крымском мосту произошел взрыв. URA.RU приводит всю информацию об инциденте, которая известна к этому часу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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