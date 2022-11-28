Власти Молдавии экстренно закупились электроэнергией из-за дефицита

29 ноября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Молдавии пришлось экстренно купить 74% объема электроэнергии из-за дефицита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Молдавии столкнулись с дефицитом электроэнергии, в связи с чем им пришлось экстренно закупить ресурс. Об этом доложил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. «Energocom (компания энергоснабжения в Кишиневе, — прим. URA.RU) закупал на румынской бирже электроэнергию каждый день, однако сегодня резко выросли цены на европейском рынке», — рассказал Спыну в эфире телеканала Pro TV . По его словам, в понедельник, 28 ноября, компании не удалось закупить электроэнергию на весь день. Он отметил, что государственное предприятие Moldelectrica договорилась об аварийной закупке электроэнергии. При этом отмечается, что на сегодняшний день Молдавская ГРЭС является единственным источником энергии в стране. Андрей Спыну подчеркнул, что власти продолжают вести переговоры с ГРЭС, чтобы узнать, будет ли продолжено сотрудничество в декабре. Ранее, 10 октября, Украина объявила о прекращении экспорта электроэнергии в Молдову после массовых обстрелов объектов энергетической инфраструктуры российскими войсками. Эти действия стали ответом России на теракт с подрывом Крымского моста. У Украины закупалось около 30% от общего потребления электроэнергии в Молдове. На сегодняшний день Молдавская ГРЭС не может восполнить этот объем, более того, она вынуждена снизить производство электроэнергии из-за ограничения поставок газа со стороны российского «Газпрома».

Власти Молдавии столкнулись с дефицитом электроэнергии, в связи с чем им пришлось экстренно закупить ресурс. Об этом доложил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. «Energocom (компания энергоснабжения в Кишиневе, — прим. URA.RU) закупал на румынской бирже электроэнергию каждый день, однако сегодня резко выросли цены на европейском рынке», — рассказал Спыну в эфире телеканала Pro TV. По его словам, в понедельник, 28 ноября, компании не удалось закупить электроэнергию на весь день. Он отметил, что государственное предприятие Moldelectrica договорилась об аварийной закупке электроэнергии. При этом отмечается, что на сегодняшний день Молдавская ГРЭС является единственным источником энергии в стране. Андрей Спыну подчеркнул, что власти продолжают вести переговоры с ГРЭС, чтобы узнать, будет ли продолжено сотрудничество в декабре. Ранее, 10 октября, Украина объявила о прекращении экспорта электроэнергии в Молдову после массовых обстрелов объектов энергетической инфраструктуры российскими войсками. Эти действия стали ответом России на теракт с подрывом Крымского моста. У Украины закупалось около 30% от общего потребления электроэнергии в Молдове. На сегодняшний день Молдавская ГРЭС не может восполнить этот объем, более того, она вынуждена снизить производство электроэнергии из-за ограничения поставок газа со стороны российского «Газпрома».