Экономист предложил радикальный способ сделать пенсионеров богаче

Экономист: пенсионеры смогут улучить свое финансовое положение только после окончания кризиса
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Рост цен на тарифы ЖКХ для пенсионеров будет двузначный, сообщает Максим Кривелевич Фото:
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Пенсионная реформа в России

Финансовое положение российских пенсионеров может улучшиться только при условии завершения кризиса в стране. В текущей ситуации повышения индексации тарифов ЖКХ государству следует обеспечить пенсионеров разовыми выплатами. Об этом в беседе c URA.RU заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

«Если выплатить [деньги] всем пенсионерам, то бюджет не обеднеет, а людям станет жить лучше. Нельзя решить эту проблему полностью каким-то полумерами. Это не означает, что ничего делать не надо. Выплаты нужны, государство должно относиться к своим гражданам чуть более деликатно. Однако этого недостаточно. Решение проблемы кроется в урегулирование текущего кризиса. Поэтому ждем [конца кризиса]», — сказал Кривелевич.

Также он добавил, что в текущий момент рост цен на продовольствие и тарифы ЖКХ для пенсионеров будет двузначный. Про увеличение индексации пенсии экономист заявил, что при увеличении выплат на десять процентов цены вырастут на столько же.

Ранее глава Минтруда анонсировал в будущему году индексацию пенсий ниже уровня инфляции. Она составит 4,8% при инфляции в 5-7%. 14 ноября было объявлено о поднятии платы за тарифы ЖКХ на 9% с будущего года.

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Финансовое положение российских пенсионеров может улучшиться только при условии завершения кризиса в стране. В текущей ситуации повышения индексации тарифов ЖКХ государству следует обеспечить пенсионеров разовыми выплатами. Об этом в беседе c URA.RU заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. «Если выплатить [деньги] всем пенсионерам, то бюджет не обеднеет, а людям станет жить лучше. Нельзя решить эту проблему полностью каким-то полумерами. Это не означает, что ничего делать не надо. Выплаты нужны, государство должно относиться к своим гражданам чуть более деликатно. Однако этого недостаточно. Решение проблемы кроется в урегулирование текущего кризиса. Поэтому ждем [конца кризиса]», — сказал Кривелевич. Также он добавил, что в текущий момент рост цен на продовольствие и тарифы ЖКХ для пенсионеров будет двузначный. Про увеличение индексации пенсии экономист заявил, что при увеличении выплат на десять процентов цены вырастут на столько же. Ранее глава Минтруда анонсировал в будущему году индексацию пенсий ниже уровня инфляции. Она составит 4,8% при инфляции в 5-7%. 14 ноября было объявлено о поднятии платы за тарифы ЖКХ на 9% с будущего года.
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