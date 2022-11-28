Вучич похвалил российских солдат за успехи в СВО

29 ноября 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

Вучич: Россия стала более эффективно действовать в рамках спецоперации на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные стали эффективнее действовать в рамках спецоперации на Украине. Свое мнение выразил лидер Сербии Александар Вучич. «Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них (российских солдат, — прим. URA.RU) гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше», — подчеркнул сербский лидер в интервью телеканалу Pink.rs . Он добавил: «Я не русский, не украинец и не американец, который во все это вмешивается. Мне все равно, просто пусть они найдут решение». По его мнению, конфликт на Украине закончится не скоро. Вучич предупредил, что следующая зима будет еще «сложнее», чем в этом году. Ранее Александр Вучич говорил о том, что спецоперация на Украине может привести к конфликту мирового масштаба. Также он предупредил западных политиков, что если они не примут предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации, в мире начнется ад. Глава МВД Сербии и лидер Социалистического движения Александр Вулин говорил, что Сербии важно поддерживать взаимоотношения с Россией, потому что без нее страна может исчезнуть.

Российские военные стали эффективнее действовать в рамках спецоперации на Украине. Свое мнение выразил лидер Сербии Александар Вучич. «Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них (российских солдат, — прим. URA.RU) гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше», — подчеркнул сербский лидер в интервью телеканалу Pink.rs. Он добавил: «Я не русский, не украинец и не американец, который во все это вмешивается. Мне все равно, просто пусть они найдут решение». По его мнению, конфликт на Украине закончится не скоро. Вучич предупредил, что следующая зима будет еще «сложнее», чем в этом году. Ранее Александр Вучич говорил о том, что спецоперация на Украине может привести к конфликту мирового масштаба. Также он предупредил западных политиков, что если они не примут предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации, в мире начнется ад. Глава МВД Сербии и лидер Социалистического движения Александр Вулин говорил, что Сербии важно поддерживать взаимоотношения с Россией, потому что без нее страна может исчезнуть.