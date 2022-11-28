Guardian: Украина не сможет пережить зиму без западных союзников

29 ноября 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Украина не переживет зиму без помощи Запада из-за проблем с энергообеспечением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Британии указали киевским властям на то, что Украина не сможет пережить зиму без поддержки западных стран. О проблемах с нехваткой оборудования в украинских энергетических компаниях рассказал аналитик Международной кризисной группы (МКГ) Саймон Шлегель. «Украинские поставщики энергии говорят, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои все продолжительнее. Им нужны запасные части, строительные материалы и оборудование, а также логистическая помощь в эффективном планировании отключения электроэнергии», — передает британская газета The Guardian мнение эксперта. Также аналитик указал на то, что гражданскому населению Украины не хватает одеял, бойлеров, обогревателей и генераторов. Тем, кто пострадал больше всего, нужна кровля и остекление или, по крайней мере, пластиковая пленка, чтобы выжить в поврежденных домах, отметил Шлегель. Ранее обозреватель Саймон Тисдалл заявил о том, что Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Он предрек огромный гуманитарный и миграционный кризис, похожий на кризис прошлой весны. По его словам, это «бросит вызов каждой стране».

В Британии указали киевским властям на то, что Украина не сможет пережить зиму без поддержки западных стран. О проблемах с нехваткой оборудования в украинских энергетических компаниях рассказал аналитик Международной кризисной группы (МКГ) Саймон Шлегель. «Украинские поставщики энергии говорят, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои все продолжительнее. Им нужны запасные части, строительные материалы и оборудование, а также логистическая помощь в эффективном планировании отключения электроэнергии», — передает британская газета The Guardian мнение эксперта. Также аналитик указал на то, что гражданскому населению Украины не хватает одеял, бойлеров, обогревателей и генераторов. Тем, кто пострадал больше всего, нужна кровля и остекление или, по крайней мере, пластиковая пленка, чтобы выжить в поврежденных домах, отметил Шлегель. Ранее обозреватель Саймон Тисдалл заявил о том, что Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Он предрек огромный гуманитарный и миграционный кризис, похожий на кризис прошлой весны. По его словам, это «бросит вызов каждой стране».