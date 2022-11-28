Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Полевского (Свердловская область) Евгений Сафин. Об этом сообщили URA.RU в администрации городского округа.
«В ходе несения военной службы на спецоперации погиб полевчанин Евгений Сафин. Боец пал на поле боя 13 ноября», — рассказали корреспонденту агентства в администрации Полевского.
Прощание с защитником родины пройдет 30 ноября в Петропавловском храме города. Время похорон — 13:00 часов.
Ранее URA.RU сообщало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успех в важном задании СВО. Благодаря успешному выполненному заданию российские военнослужащие смогли нанести на заданном направлении огневое поражение противнику.
Свердловский солдат погиб на СВО
Фото: сообщество «Подслушано в Полевском» в социальной сети «ВКонтакте»
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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Полевского (Свердловская область) Евгений Сафин. Об этом сообщили URA.RU в администрации городского округа. «В ходе несения военной службы на спецоперации погиб полевчанин Евгений Сафин. Боец пал на поле боя 13 ноября», — рассказали корреспонденту агентства в администрации Полевского. Прощание с защитником родины пройдет 30 ноября в Петропавловском храме города. Время похорон — 13:00 часов. Ранее URA.RU сообщало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успех в важном задании СВО. Благодаря успешному выполненному заданию российские военнослужащие смогли нанести на заданном направлении огневое поражение противнику.