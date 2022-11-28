28 ноября 2022

Свердловский солдат погиб на спецоперации. Фото

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, снайпер, военный, снайперская винтовка, военнослужащие, свд, армия россии, тренировка снайперов
Уроженец Полевского городского округа погиб на СВО (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Полевского (Свердловская область) Евгений Сафин. Об этом сообщили URA.RU в администрации городского округа.

«В ходе несения военной службы на спецоперации погиб полевчанин Евгений Сафин. Боец пал на поле боя 13 ноября», — рассказали корреспонденту агентства в администрации Полевского.

Прощание с защитником родины пройдет 30 ноября в Петропавловском храме города. Время похорон — 13:00 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успех в важном задании СВО. Благодаря успешному выполненному заданию российские военнослужащие смогли нанести на заданном направлении огневое поражение противнику.

Свердловский солдат погиб на СВО
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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Полевского (Свердловская область) Евгений Сафин. Об этом сообщили URA.RU в администрации городского округа. «В ходе несения военной службы на спецоперации погиб полевчанин Евгений Сафин. Боец пал на поле боя 13 ноября», — рассказали корреспонденту агентства в администрации Полевского. Прощание с защитником родины пройдет 30 ноября в Петропавловском храме города. Время похорон — 13:00 часов. Ранее URA.RU сообщало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успех в важном задании СВО. Благодаря успешному выполненному заданию российские военнослужащие смогли нанести на заданном направлении огневое поражение противнику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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