Спикер парламента ЛНР рассказал о непростой ситуации на фронте

Спикер парламента ЛНР: ситуация на фронте непростая, но стабильная

29 ноября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Стопроцентные прогнозы по ситуации в ЛНР давать нельзя, но и сеять панику тоже, считает Мирошниченко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на фронте в ЛНР непростая, но стабильна и в «какой-то степени контролируема». Об этом URA.RU сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. «На фронте никогда легкой ситуации не бывает. Ситуация стабильна — да. Ситуация в какой-то степени контролируемая — да. Но это война, здесь нет сценария по которому все будет происходить. Те мужики, с кем я разговариваю, спокойны и готовы отразить любое наступление. Но, подчеркну, это война, и прогнозировать и говорить, что мы на 100% уверены, мы не можем. Но и сеять панику, говоря, что у них (у ВСУ — ред.) есть определенный ударный кулак, на который они рассчитывают, не стоит. У нас тоже есть свой кулак, на который мы рассчитываем. Все точки расставит только время», — рассказал Мирошниченко. При этом спикер луганского парламента признал — оставление российской армией Харьковской области и города Херсона не способствует оптимистичным настроениям. «Понятно, что и харьковские события, и херсонские события не могут внушать подъем. Мы ведь привыкли, что мы — русская победоносная армия, и мы всегда движемся вперед. Но нужно смотреть историю. Был 1939 год, когда во время войны с Финляндией не так все успешно происходило на первых порах, как бы хотелось. Да и если 1941 год вспомнить, мы очень далеко откатывались назад, чтобы пойти вперед. Мы всегда вспоминаем 9 мая, когда была поставлена точка (в Великой Отечественной войне — ред.), но не вспоминаем 1941 год и то, как близко мы подпустили [врага] и какие бои шли под Москвой», — добавил он. Мирошниченко подчеркнул, что «процесс двигается» и «сиюминутно есть тяжелые моменты, которые трудно признавать». Однако спецоперация не закончена, и нужно дождаться ее итогов. «Тогда и скажем, отошли мы или достигли цели», — заключил Мирошниченко. Специальная военная операция в Украине началась 24 февраля 2022 года. Город Херсон перешел под полный контроль России 2 марта. Летом союзные вооруженные силы полностью очистили от украинских военных подразделений территорию ЛНР. Контрнаступление Украины началось в сентябре. Минобороны РФ 10 сентября заявило об отводе войск с территории Харьковской области с целью перегруппировки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу через два месяца, 9 ноября, заявил об отводе российских войск из Херсона на левый берег реки Днепр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ситуация на фронте в ЛНР непростая, но стабильна и в «какой-то степени контролируема». Об этом URA.RU сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. «На фронте никогда легкой ситуации не бывает. Ситуация стабильна — да. Ситуация в какой-то степени контролируемая — да. Но это война, здесь нет сценария по которому все будет происходить. Те мужики, с кем я разговариваю, спокойны и готовы отразить любое наступление. Но, подчеркну, это война, и прогнозировать и говорить, что мы на 100% уверены, мы не можем. Но и сеять панику, говоря, что у них (у ВСУ — ред.) есть определенный ударный кулак, на который они рассчитывают, не стоит. У нас тоже есть свой кулак, на который мы рассчитываем. Все точки расставит только время», — рассказал Мирошниченко. При этом спикер луганского парламента признал — оставление российской армией Харьковской области и города Херсона не способствует оптимистичным настроениям. «Понятно, что и харьковские события, и херсонские события не могут внушать подъем. Мы ведь привыкли, что мы — русская победоносная армия, и мы всегда движемся вперед. Но нужно смотреть историю. Был 1939 год, когда во время войны с Финляндией не так все успешно происходило на первых порах, как бы хотелось. Да и если 1941 год вспомнить, мы очень далеко откатывались назад, чтобы пойти вперед. Мы всегда вспоминаем 9 мая, когда была поставлена точка (в Великой Отечественной войне — ред.), но не вспоминаем 1941 год и то, как близко мы подпустили [врага] и какие бои шли под Москвой», — добавил он. Мирошниченко подчеркнул, что «процесс двигается» и «сиюминутно есть тяжелые моменты, которые трудно признавать». Однако спецоперация не закончена, и нужно дождаться ее итогов. «Тогда и скажем, отошли мы или достигли цели», — заключил Мирошниченко. Специальная военная операция в Украине началась 24 февраля 2022 года. Город Херсон перешел под полный контроль России 2 марта. Летом союзные вооруженные силы полностью очистили от украинских военных подразделений территорию ЛНР. Контрнаступление Украины началось в сентябре. Минобороны РФ 10 сентября заявило об отводе войск с территории Харьковской области с целью перегруппировки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу через два месяца, 9 ноября, заявил об отводе российских войск из Херсона на левый берег реки Днепр.