Экс-полковник армии США предрек проигрыш Украины

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Российская армия ослабила ВСУ, считают в США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина никогда не сможет победить в конфликте с Россией. Такое мнение высказал бывший полковник США Дуглас Макгрегор.

«Нужно смотреть правде в глаза — Украина не побеждает и никогда не сможет победить», — цитирует Макгрегора американский журнал The American Conservative. Он отметил, что администрация президента США не хочет говорить людям правду. По его словам, атаки против российской армии сильно ослабили ВСУ.

Ранее в Кремле сказали, что успешное завершение спецоперации не вызывает сомнений, передает RT. В случае победы Украины Запад не окажется в выигрыше, считает автор National Rewiew Майкл Брендан Догерти. Он задался вопросом, готовы ли будут США и Европа восстанавливать Украину и взять на себя часть украинской коррупции.

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Украина никогда не сможет победить в конфликте с Россией. Такое мнение высказал бывший полковник США Дуглас Макгрегор. «Нужно смотреть правде в глаза — Украина не побеждает и никогда не сможет победить», — цитирует Макгрегора американский журнал The American Conservative. Он отметил, что администрация президента США не хочет говорить людям правду. По его словам, атаки против российской армии сильно ослабили ВСУ. Ранее в Кремле сказали, что успешное завершение спецоперации не вызывает сомнений, передает RT. В случае победы Украины Запад не окажется в выигрыше, считает автор National Rewiew Майкл Брендан Догерти. Он задался вопросом, готовы ли будут США и Европа восстанавливать Украину и взять на себя часть украинской коррупции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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