Экс-полковник армии США предрек проигрыш Украины

29 ноября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Российская армия ослабила ВСУ, считают в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина никогда не сможет победить в конфликте с Россией. Такое мнение высказал бывший полковник США Дуглас Макгрегор. «Нужно смотреть правде в глаза — Украина не побеждает и никогда не сможет победить», — цитирует Макгрегора американский журнал The American Conservative . Он отметил, что администрация президента США не хочет говорить людям правду. По его словам, атаки против российской армии сильно ослабили ВСУ. Ранее в Кремле сказали, что успешное завершение спецоперации не вызывает сомнений, передает RT. В случае победы Украины Запад не окажется в выигрыше, считает автор National Rewiew Майкл Брендан Догерти. Он задался вопросом, готовы ли будут США и Европа восстанавливать Украину и взять на себя часть украинской коррупции.

Украина никогда не сможет победить в конфликте с Россией. Такое мнение высказал бывший полковник США Дуглас Макгрегор. «Нужно смотреть правде в глаза — Украина не побеждает и никогда не сможет победить», — цитирует Макгрегора американский журнал The American Conservative. Он отметил, что администрация президента США не хочет говорить людям правду. По его словам, атаки против российской армии сильно ослабили ВСУ. Ранее в Кремле сказали, что успешное завершение спецоперации не вызывает сомнений, передает RT. В случае победы Украины Запад не окажется в выигрыше, считает автор National Rewiew Майкл Брендан Догерти. Он задался вопросом, готовы ли будут США и Европа восстанавливать Украину и взять на себя часть украинской коррупции.