National Review: Запад не окажется в выигрыше в случае победы Украины

23 октября 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Догерти заявил, что Запад не станет поддерживать националистический режим Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина победит в спецоперации, страны Запада ничего с этого не получат. Киев вряд ли продолжит проситься вступить в НАТО, Европа вряд ли решится помогать Киеву в восстановлении после конфликта, а также не станет поддерживать его националистический режим. Об этом заявил Майкл Брендан Догерти в статье для National Rewiew. «Насколько США и Европа готовы взять на себя обязательства по восстановлению украинского государства? Смогут ли они построить такую страну, у которой есть полномочия выполнять свои соглашения с Россией? Если для ее создания потребуются дальнейшие экономические связи с Западом, какую часть украинской коррупции готовы терпеть западные правительства?» — задался вопросом Догерти. Также журналист поинтересовался, будут ли США и Восточная Европа поддерживать Украину с ее «программой культурного нацизма», а именно запрет русского языка в украинских изданиях и муниципальных учреждениях. «Они воображают, что с поражением России проблемы решатся раз и навсегда», — написал автор. Он отметил, что самым тревожным для него остается вопрос, готовы ли люди отвечать все предстоящие трудные вопросы. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин поставил в качестве целей денацификацию и демилитаризацию, а также освобождение угнетаемого русского населения на территории Донбасса. Евросоюз, в свою очередь, оказывал военную помощь Киеву. Одна из поставок обошлась ЕС в 500 миллионов евро, пишет «Ридус».

Если Украина победит в спецоперации, страны Запада ничего с этого не получат. Киев вряд ли продолжит проситься вступить в НАТО, Европа вряд ли решится помогать Киеву в восстановлении после конфликта, а также не станет поддерживать его националистический режим. Об этом заявил Майкл Брендан Догерти в статье для National Rewiew. «Насколько США и Европа готовы взять на себя обязательства по восстановлению украинского государства? Смогут ли они построить такую страну, у которой есть полномочия выполнять свои соглашения с Россией? Если для ее создания потребуются дальнейшие экономические связи с Западом, какую часть украинской коррупции готовы терпеть западные правительства?» — задался вопросом Догерти. Также журналист поинтересовался, будут ли США и Восточная Европа поддерживать Украину с ее «программой культурного нацизма», а именно запрет русского языка в украинских изданиях и муниципальных учреждениях. «Они воображают, что с поражением России проблемы решатся раз и навсегда», — написал автор. Он отметил, что самым тревожным для него остается вопрос, готовы ли люди отвечать все предстоящие трудные вопросы. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин поставил в качестве целей денацификацию и демилитаризацию, а также освобождение угнетаемого русского населения на территории Донбасса. Евросоюз, в свою очередь, оказывал военную помощь Киеву. Одна из поставок обошлась ЕС в 500 миллионов евро, пишет «Ридус».