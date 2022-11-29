В мэрии Верхнего Уфалея прошли обыски из-за жалобы Бастрыкину

Силовики проверяют исполнение местными властями обязательств по расселению аварийного дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причиной обыска в мэрии Верхнего Уфалея (Челябинская область) стала жалоба председателю СК РФ Александру Бастрыкину от сироты на халатность местных властей при расселении аварийного дома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«30-летний сирота пожаловался Бастрыкину на действия местной администрации при расселении, а точнее не расселении аварийного дома. Председатель взял дело на личный контроль, силовики начали работать. Главе города вменяют статью за халатность», — рассказал источник.

Речь идет о доме, который уже продолжительное время признан аварийным, и должен быть снесен. Сирота более пяти лет живет вместе с ребенком на основании договора соцнайма в этом доме.

По данным URA.RU, сейчас работа в городской администрации работа ведется в обычном режиме. Однако, у мэра Сергея Тарасова настроение не особо оптимистичное.

Дело взято на личный контроль председателем Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Силовики пришли в администрацию утром 28 ноября, забрали главу города на допрос, а также изъяли документы по факту расселения жителей в новые дома.

URA.RU направило запрос в СКР по региону. Там на него не ответили.