Власти Турции заявили о приближающемся тупике в переговорах России и Украины

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Россия и Украина пока не договорились об урегулировании конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине и России становится все сложнее договориться о решении конфликта с помощью диалога. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

«По мере увеличения человеческих потерь становится все труднее найти решение путем переговоров. Мы верим, что даже боевые действия и дипломатия могут идти рука об руку», — передает слова Чувашоглу турецкое издание Son Dakika Haberi.

По словам Чавушоглу, Турция была близка к желаемому результату, когда главы МИД Украины и России собирались в Анталии. Он отметил, что осуждения ситуации на Украине недостаточно и стоит думать творчески, чтобы добиться мира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал провести встречу главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина из-за продолжающегося конфликта, передает Life. Но обсуждение так и не прошло. Зеленский принял указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. Президент РФ выражал готовность к диалогу с Украиной. В Кремле отметили, что Россия готова к переговорам, если Киев будет обсуждать требования РФ.

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Украине и России становится все сложнее договориться о решении конфликта с помощью диалога. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. «По мере увеличения человеческих потерь становится все труднее найти решение путем переговоров. Мы верим, что даже боевые действия и дипломатия могут идти рука об руку», — передает слова Чувашоглу турецкое издание Son Dakika Haberi. По словам Чавушоглу, Турция была близка к желаемому результату, когда главы МИД Украины и России собирались в Анталии. Он отметил, что осуждения ситуации на Украине недостаточно и стоит думать творчески, чтобы добиться мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал провести встречу главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина из-за продолжающегося конфликта, передает Life. Но обсуждение так и не прошло. Зеленский принял указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. Президент РФ выражал готовность к диалогу с Украиной. В Кремле отметили, что Россия готова к переговорам, если Киев будет обсуждать требования РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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