Власти Турции заявили о приближающемся тупике в переговорах России и Украины

29 ноября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Россия и Украина пока не договорились об урегулировании конфликта Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине и России становится все сложнее договориться о решении конфликта с помощью диалога. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. «По мере увеличения человеческих потерь становится все труднее найти решение путем переговоров. Мы верим, что даже боевые действия и дипломатия могут идти рука об руку», — передает слова Чувашоглу турецкое издание Son Dakika Haberi . По словам Чавушоглу, Турция была близка к желаемому результату, когда главы МИД Украины и России собирались в Анталии. Он отметил, что осуждения ситуации на Украине недостаточно и стоит думать творчески, чтобы добиться мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал провести встречу главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина из-за продолжающегося конфликта, передает Life . Но обсуждение так и не прошло. Зеленский принял указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. Президент РФ выражал готовность к диалогу с Украиной. В Кремле отметили, что Россия готова к переговорам, если Киев будет обсуждать требования РФ.

Украине и России становится все сложнее договориться о решении конфликта с помощью диалога. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. «По мере увеличения человеческих потерь становится все труднее найти решение путем переговоров. Мы верим, что даже боевые действия и дипломатия могут идти рука об руку», — передает слова Чувашоглу турецкое издание Son Dakika Haberi. По словам Чавушоглу, Турция была близка к желаемому результату, когда главы МИД Украины и России собирались в Анталии. Он отметил, что осуждения ситуации на Украине недостаточно и стоит думать творчески, чтобы добиться мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал провести встречу главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина из-за продолжающегося конфликта, передает Life. Но обсуждение так и не прошло. Зеленский принял указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. Президент РФ выражал готовность к диалогу с Украиной. В Кремле отметили, что Россия готова к переговорам, если Киев будет обсуждать требования РФ.