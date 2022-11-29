Армия РФ наступает в ДНР, уничтожая украинских военных

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, бтр, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, военные сборы, резервисты, мобилизованные
Российские военные уничтожили 100 солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные наступают на донецком направлении, уничтожая солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

Украинская армия предпринимает попытки наступления в ДНР, передает «Утро.ру». 28 ноября российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, в том числе на донецком. Войска РФ приближаются к окружению Артемовска, передает сайт MK.RU слова врио главы ДНР Дениса Пушилина.

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Российские военные наступают на донецком направлении, уничтожая солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. Украинская армия предпринимает попытки наступления в ДНР, передает «Утро.ру». 28 ноября российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, в том числе на донецком. Войска РФ приближаются к окружению Артемовска, передает сайт MK.RU слова врио главы ДНР Дениса Пушилина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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