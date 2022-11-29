Армия РФ наступает в ДНР, уничтожая украинских военных

Российские военные наступают на донецком направлении, уничтожая солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
Украинская армия предпринимает попытки наступления в ДНР, передает «Утро.ру». 28 ноября российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, в том числе на донецком. Войска РФ приближаются к окружению Артемовска, передает сайт MK.RU слова врио главы ДНР Дениса Пушилина.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Российские военные наступают на донецком направлении, уничтожая солдат ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. Украинская армия предпринимает попытки наступления в ДНР, передает «Утро.ру». 28 ноября российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, в том числе на донецком. Войска РФ приближаются к окружению Артемовска, передает сайт MK.RU слова врио главы ДНР Дениса Пушилина.