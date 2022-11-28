Губернатор Моор изменил структуру правительства области

29 ноября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Преемник Елены Еремеевой (на фото) не будет занимать пост замглавы региона Фото: Николай Бастриков © URA.RU Новый начальник Главного правового управления (ГПУ) правительства Тюменской области больше не будет занимать пост замглавы региона. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее посты замгубернатора и начальника ГПУ совмещала Елена Еремеева, ушедшая в отставку в сентябре. «В пункте 3.3 [постановления о ГПУ Тюменской области] слова «Заместитель губернатора, начальник Главного правового управления» заменить словами «начальник Главного правового управления», — значится в документе. Постановление было подписано 24 ноября и опубликовано 29 ноября. Еремеева подала в отставку по личным причинам. Пост начальника правового управления временно замещает Евгений Лапшин. Позднее Моор назначил своим заместителем главу аппарата губернатора Ольгу Мамонтову, которая курирует и работу ГПУ.

Новый начальник Главного правового управления (ГПУ) правительства Тюменской области больше не будет занимать пост замглавы региона. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее посты замгубернатора и начальника ГПУ совмещала Елена Еремеева, ушедшая в отставку в сентябре. «В пункте 3.3 [постановления о ГПУ Тюменской области] слова «Заместитель губернатора, начальник Главного правового управления» заменить словами «начальник Главного правового управления», — значится в документе. Постановление было подписано 24 ноября и опубликовано 29 ноября. Еремеева подала в отставку по личным причинам. Пост начальника правового управления временно замещает Евгений Лапшин. Позднее Моор назначил своим заместителем главу аппарата губернатора Ольгу Мамонтову, которая курирует и работу ГПУ.