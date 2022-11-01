01 ноября 2022
31 октября 2022

Пермское предприятие изготавливает обувь для мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военторг. Тюмень , одежда, берцы, военная одежда, экипировка, обувь, название тега, военная экипировка
У фабрики есть разработки для выпуска обуви мобилизованным Фото:

Пермская обувная фабрика «Трек» начала производить тактическую обувь для мобилизованных. Об этом написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин у себя в telegram-канале.

«„Трек“ имеет все необходимое для налаживания выпуска специальной обуви для наших парней, выполняющих боевые задачи. Для этого у компании есть разработки, проверенные экстремальными температурами и нагрузками. Сегодня опытная партия тактической обуви от пермской фабрики была отправлена для проверки на войсковых полигонах. Ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение о комплектовании этой обувью подразделений вооруженных сил РФ», — рассказывает Махонин.

Ранее фабрика, переориентировав производство, открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине. Мощности компании позволяют шить по 25 тысяч спальников в месяц.

Первая партия тактической обуви отправлена для проверки на войсковых полигонах

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермская обувная фабрика «Трек» начала производить тактическую обувь для мобилизованных. Об этом написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин у себя в telegram-канале. «„Трек“ имеет все необходимое для налаживания выпуска специальной обуви для наших парней, выполняющих боевые задачи. Для этого у компании есть разработки, проверенные экстремальными температурами и нагрузками. Сегодня опытная партия тактической обуви от пермской фабрики была отправлена для проверки на войсковых полигонах. Ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение о комплектовании этой обувью подразделений вооруженных сил РФ», — рассказывает Махонин. Ранее фабрика, переориентировав производство, открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине. Мощности компании позволяют шить по 25 тысяч спальников в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...