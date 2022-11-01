Пермское предприятие изготавливает обувь для мобилизованных. Фото

02 ноября 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

У фабрики есть разработки для выпуска обуви мобилизованным Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермская обувная фабрика «Трек» начала производить тактическую обувь для мобилизованных. Об этом написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин у себя в telegram-канале. «„Трек“ имеет все необходимое для налаживания выпуска специальной обуви для наших парней, выполняющих боевые задачи. Для этого у компании есть разработки, проверенные экстремальными температурами и нагрузками. Сегодня опытная партия тактической обуви от пермской фабрики была отправлена для проверки на войсковых полигонах. Ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение о комплектовании этой обувью подразделений вооруженных сил РФ», — рассказывает Махонин. Ранее фабрика, переориентировав производство, открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине. Мощности компании позволяют шить по 25 тысяч спальников в месяц. Первая партия тактической обуви отправлена для проверки на войсковых полигонах Telegram-канал Дмитрия Махонина

Пермская обувная фабрика «Трек» начала производить тактическую обувь для мобилизованных. Об этом написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин у себя в telegram-канале. «„Трек“ имеет все необходимое для налаживания выпуска специальной обуви для наших парней, выполняющих боевые задачи. Для этого у компании есть разработки, проверенные экстремальными температурами и нагрузками. Сегодня опытная партия тактической обуви от пермской фабрики была отправлена для проверки на войсковых полигонах. Ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение о комплектовании этой обувью подразделений вооруженных сил РФ», — рассказывает Махонин. Ранее фабрика, переориентировав производство, открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине. Мощности компании позволяют шить по 25 тысяч спальников в месяц.