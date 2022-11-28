28 ноября 2022

Reuters: Польша блокирует решение ЕС по потолку цен на нефть РФ

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Страны ЕС вновь не смогли договориться о предельных ценах на российскую нефть Фото:
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Газовый кризис в Европе

Представители стран Евросоюза не смогли договориться о предельных ценах на российскую нефть из-за позиции Польши. Она по-прежнему настаивает на снижении предельной стоимости в два раза.

«Договора нет. Его текст уже согласован, но Польша не соглашается с предельной ценой», — цитирует Reuters одного из дипломатов, присутствовавшего на переговорах.

Споры о предельной цене на российскую нефть в Евросоюзе идут давно. Большинство согласилось с потолком цен на уровне 65—70 долларов за баррель. Польша настаивает на снижении цен в два раза, поскольку считает, что предложенная другими странами стоимость выгодна Москве. При этом Венгрия считает, что должна быть освобождена от ограничений на российские нефть и газ. В Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять газ и нефть в те страны, которые введут потолок цен.

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Представители стран Евросоюза не смогли договориться о предельных ценах на российскую нефть из-за позиции Польши. Она по-прежнему настаивает на снижении предельной стоимости в два раза. «Договора нет. Его текст уже согласован, но Польша не соглашается с предельной ценой», — цитирует Reuters одного из дипломатов, присутствовавшего на переговорах. Споры о предельной цене на российскую нефть в Евросоюзе идут давно. Большинство согласилось с потолком цен на уровне 65—70 долларов за баррель. Польша настаивает на снижении цен в два раза, поскольку считает, что предложенная другими странами стоимость выгодна Москве. При этом Венгрия считает, что должна быть освобождена от ограничений на российские нефть и газ. В Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять газ и нефть в те страны, которые введут потолок цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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