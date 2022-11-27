FT: Евросоюз раскололся из-за сигнала Путину

В Евросоюзе идут споры по поводу лимита цен на нефть из России. Так, предложение представителей Польши по снижению потолка цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза, сообщает международная газета Financial Times.
Ранее большинство стран ЕС согласились установить потолок цен на уровне 65—70 долларов за баррель. Однако по мнению Польши и стран Балтии, такие цены выгодны Москве. Поскольку странам не удалось прийти к единой позиции, переговоры по стоимости российской нефти зашли в тупик.
«Настал момент, когда мы должны послать Путину четкие сигналы о нашем единстве», — говорит собеседник издания, комментируя идею Варшавы. Вопрос о потолке цен на нефть из России должен быть решен 5 декабря.
Страны G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти. ЕС предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Польша выступает за потолок цен на нефть из России в 30 долларов за баррель, при этом большинство государств Евросоюза согласны с предельной ценой на уровне 65—70 долларов за баррель, напоминает RT.
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В Евросоюзе идут споры по поводу лимита цен на нефть из России. Так, предложение представителей Польши по снижению потолка цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза, сообщает международная газета Financial Times. Ранее большинство стран ЕС согласились установить потолок цен на уровне 65—70 долларов за баррель. Однако по мнению Польши и стран Балтии, такие цены выгодны Москве. Поскольку странам не удалось прийти к единой позиции, переговоры по стоимости российской нефти зашли в тупик. «Настал момент, когда мы должны послать Путину четкие сигналы о нашем единстве», — говорит собеседник издания, комментируя идею Варшавы. Вопрос о потолке цен на нефть из России должен быть решен 5 декабря. Страны G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС смягчил ключевые положения об ограничении цен на поставку российской нефти. ЕС предложил ввести 45-дневный переход к введению потолка цен. Польша выступает за потолок цен на нефть из России в 30 долларов за баррель, при этом большинство государств Евросоюза согласны с предельной ценой на уровне 65—70 долларов за баррель, напоминает RT.