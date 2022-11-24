Французский евродепутат заявил, что Европа движется к войне с Россией

Евродепутат Мариани: резолюция о терроризме подталкивает Европу к войне с Россией
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Приняв резолюцию, Россию признают «государством-спонсором терроризма», заявил Тьерри Мариани Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский парламент подталкивает Европу к войне с Россией. После того как все санкции будут наложены против Москвы, останется только война. Об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Европейский союз использовал все средства в этом конфликте. Мы обсуждаем уже девятый пакет санкций против России. Что нам останется после того, как все санкции против РФ будут исчерпаны? Остается война», — написал Мариани в своем Twitter (заблокирован на территории РФ).

Евродепутат добавил, что принятие резолюции о признании России «государством-спонсором терроризма» приведет к войне. Также он отметил, что Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы принять решение о мирном окончании конфликта.

С начала СВО страны Запада принимают пакеты санкций против России. 23 ноября Европарламент включил Россию в список государств, поддерживающих терроризм. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что санкционная политика Евросоюза в отношении России подталкивает сообщество к войне. Кроме того, представитель левой парламентской партии Бундестага Грегор Гизи заявлял, что Запад бессилен перед Россией в военном отношении. Также Мариани сообщал, что Евросоюз планирует создать тренировочную миссию по подготовке украинской армии, что может привести к прямому столкновению с Россией, напоминает телеканал 360.

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Европейский парламент подталкивает Европу к войне с Россией. После того как все санкции будут наложены против Москвы, останется только война. Об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани. «Европейский союз использовал все средства в этом конфликте. Мы обсуждаем уже девятый пакет санкций против России. Что нам останется после того, как все санкции против РФ будут исчерпаны? Остается война», — написал Мариани в своем Twitter (заблокирован на территории РФ). Евродепутат добавил, что принятие резолюции о признании России «государством-спонсором терроризма» приведет к войне. Также он отметил, что Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы принять решение о мирном окончании конфликта. С начала СВО страны Запада принимают пакеты санкций против России. 23 ноября Европарламент включил Россию в список государств, поддерживающих терроризм. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что санкционная политика Евросоюза в отношении России подталкивает сообщество к войне. Кроме того, представитель левой парламентской партии Бундестага Грегор Гизи заявлял, что Запад бессилен перед Россией в военном отношении. Также Мариани сообщал, что Евросоюз планирует создать тренировочную миссию по подготовке украинской армии, что может привести к прямому столкновению с Россией, напоминает телеканал 360.
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