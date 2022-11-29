По словам бойцов, армия предоставляет им все необходимое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов, который на минувших выходных посетил Херсонскую область, показал испытание снаряжения, которое он привез военнослужащим. На видео, опубликованном в социальных сетях, он вместе с опытными бойцами распаковывает привезенное снаряжение.

«Видео с краш-тестом тех наборов, которые мы передавали мобилизованным. С учетом пожеланий продолжаем формировать данные наборы», — написал Виноградов на своей странице в «ВКонтакте».

На видео бойцы осматривают привезенные пенки, тактические перчатки, шапки, термоса, флисовое белье, газовые баллоны, плиты, спальные мешки и прицелы. Бойцы дали делегации из Троицка несколько рекомендаций по тому, что им необходимо. По словам военных, большая часть из того, что им привезли, предоставляется армией. С поставками проблем нет. Им привозят оружие, продукты, буржуйки и одежду.

Виноградов посетил Херсонскую область в выходные. На нужды бойцов он пригнал пикап. В покупке автомобиля приняли участие все жители города. Многие предприниматели выделили приличные суммы на приобретение всего необходимого для военных.