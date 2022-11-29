ЦБ предложил Западу смягчить санкции в обмен на уступки от России

29 ноября 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

В Центробанке предложили разблокировать активы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия готова пойти на уступки Западу в случае смягчения антироссийских ограничений. Об этом заявили в Центробанке РФ. «Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — сообщается в документе на сайте ЦБ . В Банке России отметили, что нужно смягчить административную ответственность за нарушения валютного законодательства, которое связано с санкциями. Валютное регулирование должно быть направлено на стимулирование перехода на расчеты в валютах дружественных государств в рублях, считают в ЦБ. Также регулятор назвал неизбежным постепенный отказ от валют недружественных стран. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Из-за чего Россия внесла эти государства в список недружественных. При этом западные банки продолжали поддерживать связь с РФ, несмотря на введенные ограничения, передает Bloomberg со ссылкой на Конгресс США.

Россия готова пойти на уступки Западу в случае смягчения антироссийских ограничений. Об этом заявили в Центробанке РФ. «Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — сообщается в документе на сайте ЦБ. В Банке России отметили, что нужно смягчить административную ответственность за нарушения валютного законодательства, которое связано с санкциями. Валютное регулирование должно быть направлено на стимулирование перехода на расчеты в валютах дружественных государств в рублях, считают в ЦБ. Также регулятор назвал неизбежным постепенный отказ от валют недружественных стран. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Из-за чего Россия внесла эти государства в список недружественных. При этом западные банки продолжали поддерживать связь с РФ, несмотря на введенные ограничения, передает Bloomberg со ссылкой на Конгресс США.