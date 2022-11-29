В Минобороны США заявили о затягивании поставок ЗРК для Украины 30 ноября 2022 в 00:31 Размер текста - 17 + Пентагон передаст ЗРК для Украины в течение двух лет Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка шести единиц зенитно-ракетных комплексов NASAMS для ПВО Украины может растянуться на два года. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США, Патрик Райдер на брифинге 29 ноября. «Вы в курсе наших планов по отправке ЗРК. Шесть дополнительных комплексов NASAMS будут предоставлены [Украине] в течение пары лет», — рассказал Райдер. Система NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) является передвижным ЗРК, позволяющем сбивать воздушные цели. Зенитный комплекс способен уничтожить БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, летящие на малых и средних высотах. Ранее URA.RU сообщало о получении Украиной двух ЗРК NASAMS из США. Всего в планах Пентагона передать восемь подобных комплексов. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одна из основных задач СВО — это помощь жителям Донбасса и борьба с батальонами украинских националистов. Поставка шести единиц зенитно-ракетных комплексов NASAMS для ПВО Украины может растянуться на два года. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США, Патрик Райдер на брифинге 29 ноября. «Вы в курсе наших планов по отправке ЗРК. Шесть дополнительных комплексов NASAMS будут предоставлены [Украине] в течение пары лет», — рассказал Райдер. Система NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) является передвижным ЗРК, позволяющем сбивать воздушные цели. Зенитный комплекс способен уничтожить БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, летящие на малых и средних высотах. Ранее URA.RU сообщало о получении Украиной двух ЗРК NASAMS из США. Всего в планах Пентагона передать восемь подобных комплексов. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одна из основных задач СВО — это помощь жителям Донбасса и борьба с батальонами украинских националистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям