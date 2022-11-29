29 ноября 2022

В Минобороны США заявили о затягивании поставок ЗРК для Украины

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Пентагон передаст ЗРК для Украины в течение двух лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставка шести единиц зенитно-ракетных комплексов NASAMS для ПВО Украины может растянуться на два года. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США, Патрик Райдер на брифинге 29 ноября.

«Вы в курсе наших планов по отправке ЗРК. Шесть дополнительных комплексов NASAMS будут предоставлены [Украине] в течение пары лет», — рассказал Райдер.

Система NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) является передвижным ЗРК, позволяющем сбивать воздушные цели. Зенитный комплекс способен уничтожить БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, летящие на малых и средних высотах.

Ранее URA.RU сообщало о получении Украиной двух ЗРК NASAMS из США. Всего в планах Пентагона передать восемь подобных комплексов.

С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одна из основных задач СВО — это помощь жителям Донбасса и борьба с батальонами украинских националистов.

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Поставка шести единиц зенитно-ракетных комплексов NASAMS для ПВО Украины может растянуться на два года. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США, Патрик Райдер на брифинге 29 ноября. «Вы в курсе наших планов по отправке ЗРК. Шесть дополнительных комплексов NASAMS будут предоставлены [Украине] в течение пары лет», — рассказал Райдер. Система NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) является передвижным ЗРК, позволяющем сбивать воздушные цели. Зенитный комплекс способен уничтожить БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, летящие на малых и средних высотах. Ранее URA.RU сообщало о получении Украиной двух ЗРК NASAMS из США. Всего в планах Пентагона передать восемь подобных комплексов. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Одна из основных задач СВО — это помощь жителям Донбасса и борьба с батальонами украинских националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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