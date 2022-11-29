29 ноября 2022

ВСУ выпустили более 10 ракет по региону России

Губернатор Курской области сообщил о массированном обстреле ВСУ
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В результате обстрела ВСУ обесточены Суджанский и Кореневский районы, заявил Роман Старовойт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики выпустили около 11 ракет по Курской области и поразили объект энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале.

Глава Курской области уточнил, что в результате обстрела были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы региона. Также он заявил, что информация о пострадавших отсутствует.

ВСУ наносят удары по приграничным регионам России. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли два поселка в Курской области. Украинский военнопленный заявил, что ВСУ готовят наступление на Белгородскую и Курскую области. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.

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Украинские боевики выпустили около 11 ракет по Курской области и поразили объект энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Глава Курской области уточнил, что в результате обстрела были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы региона. Также он заявил, что информация о пострадавших отсутствует. ВСУ наносят удары по приграничным регионам России. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли два поселка в Курской области. Украинский военнопленный заявил, что ВСУ готовят наступление на Белгородскую и Курскую области. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.
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