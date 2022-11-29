ВСУ выпустили более 10 ракет по региону России Губернатор Курской области сообщил о массированном обстреле ВСУ 30 ноября 2022 в 00:56 Размер текста - 17 + В результате обстрела ВСУ обесточены Суджанский и Кореневский районы, заявил Роман Старовойт Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики выпустили около 11 ракет по Курской области и поразили объект энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале . Глава Курской области уточнил, что в результате обстрела были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы региона. Также он заявил, что информация о пострадавших отсутствует. ВСУ наносят удары по приграничным регионам России. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли два поселка в Курской области. Украинский военнопленный заявил, что ВСУ готовят наступление на Белгородскую и Курскую области. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Украинские боевики выпустили около 11 ракет по Курской области и поразили объект энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Глава Курской области уточнил, что в результате обстрела были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы региона. Также он заявил, что информация о пострадавших отсутствует. ВСУ наносят удары по приграничным регионам России. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли два поселка в Курской области. Украинский военнопленный заявил, что ВСУ готовят наступление на Белгородскую и Курскую области. Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям