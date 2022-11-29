Бывшего футболиста «Спартака» арестовали за перевозку 115 кг кокаина

30 ноября 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

В Амстердаме за контрабанду 115 кг наркотиков арестовали Душана Петковича Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Экс-защитника московского «Спартака» и игрока сборной Сербии Душана Петковича арестовали в Амстердаме за перевозку крупной партии кокаина. Об этом сообщает сербская газета Blic. «В рамках международной операции нескольких стран были задержаны были восемь человек, среди которых оказался 48-летний Петкович. Изъято было 115 кг кокаина», — сообщает Sport24 . По версии следствия, Петкович входил в преступную группировку, осуществляющую поставки наркотиков из Южной Америки. Пакеты с наркотическими веществами хранились в городе Арлон в Бельгии. Душан Петкович играл за московский «Спартак» в 2004 году, позже перешел в команду «Сатурн» из подмосковного Раменского. Футбольную карьеру он завершил в 2007 году. Ранее URA.RU рассказало, что баскетболист из США, экс-игрок Сhicago Bulls Деннис Родман планировал приехать в Россию, чтобы заступиться за экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Она была осуждена на девять лет за контрабанду наркотиков.

Экс-защитника московского «Спартака» и игрока сборной Сербии Душана Петковича арестовали в Амстердаме за перевозку крупной партии кокаина. Об этом сообщает сербская газета Blic. «В рамках международной операции нескольких стран были задержаны были восемь человек, среди которых оказался 48-летний Петкович. Изъято было 115 кг кокаина», — сообщает Sport24. По версии следствия, Петкович входил в преступную группировку, осуществляющую поставки наркотиков из Южной Америки. Пакеты с наркотическими веществами хранились в городе Арлон в Бельгии. Душан Петкович играл за московский «Спартак» в 2004 году, позже перешел в команду «Сатурн» из подмосковного Раменского. Футбольную карьеру он завершил в 2007 году. Ранее URA.RU рассказало, что баскетболист из США, экс-игрок Сhicago Bulls Деннис Родман планировал приехать в Россию, чтобы заступиться за экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Она была осуждена на девять лет за контрабанду наркотиков.