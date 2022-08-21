Звезда NBA Родман едет в РФ ради осужденной за наркотики Грайнер

21 августа 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам лишения свободы, и теперь ей на помощь едет Деннис Родман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков Бывший американский баскетболист, игрок Сhicago Bulls Деннис Родман планирует приехать в Россию, чтобы помочь американской экс-баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Родмана. «Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Я постараюсь поехать уже на этой неделе», — заявил спортсмен. Это не первый раз, когда он выступает неформальным посредником в громких международных делах. Журналисты издания напомнили, что Родман поддерживал отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а в 2014 году назвал «крутым» президента России Владимира Путина. Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево, в ее багаже обнаружили несколько капсул с нелегальным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. Деннис Родман — бывший американский баскетболист, выступавший за различные клубы NBA, в том числе в золотое время Chicago Bulls. Он играл в команде вместе с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном. Скандальный защитник, известный не только своей игрой, но и ярким имиджем. Является обладателем пяти чемпионских перстней.

Бывший американский баскетболист, игрок Сhicago Bulls Деннис Родман планирует приехать в Россию, чтобы помочь американской экс-баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Родмана. «Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Я постараюсь поехать уже на этой неделе», — заявил спортсмен. Это не первый раз, когда он выступает неформальным посредником в громких международных делах. Журналисты издания напомнили, что Родман поддерживал отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а в 2014 году назвал «крутым» президента России Владимира Путина. Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево, в ее багаже обнаружили несколько капсул с нелегальным в РФ гашишным маслом. Защита Грайнер уже оспорила приговор. Деннис Родман — бывший американский баскетболист, выступавший за различные клубы NBA, в том числе в золотое время Chicago Bulls. Он играл в команде вместе с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном. Скандальный защитник, известный не только своей игрой, но и ярким имиджем. Является обладателем пяти чемпионских перстней.