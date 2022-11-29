29 ноября 2022

Бастрыкин поручил обеспечить безопасность детей в Челябинске, вышедших на мороз без одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Освещение на Набережной. Курган , дети, дети без присмотра, зима
Дети вышли на улицу без одежды Фото:

Проверка по факту оставления в опасности двух детей в Челябинске поставлена на контроль председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Руководителю СУ СК по региону Петру Решетникову поручили представить доклад по этому вопросу, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить подробный доклад о предварительных результатах процессуальной проверки, а также принимаемых мерах к обеспечению безопасности детей. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что данная семья состоит на учете, прежде женщина уже была привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. В отношении женщины и мужчины составлены административные протоколы.

Ранее стало известно, что вечером 26 ноября нетрезвый мужчина вывел двух детей 3 и 4 лет на улицу в сильный мороз без необходимой одежды. В это время мать спала дома.

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Проверка по факту оставления в опасности двух детей в Челябинске поставлена на контроль председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Руководителю СУ СК по региону Петру Решетникову поручили представить доклад по этому вопросу, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить подробный доклад о предварительных результатах процессуальной проверки, а также принимаемых мерах к обеспечению безопасности детей. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что данная семья состоит на учете, прежде женщина уже была привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. В отношении женщины и мужчины составлены административные протоколы. Ранее стало известно, что вечером 26 ноября нетрезвый мужчина вывел двух детей 3 и 4 лет на улицу в сильный мороз без необходимой одежды. В это время мать спала дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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