Бастрыкин поручил обеспечить безопасность детей в Челябинске, вышедших на мороз без одежды

Дети вышли на улицу без одежды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проверка по факту оставления в опасности двух детей в Челябинске поставлена на контроль председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Руководителю СУ СК по региону Петру Решетникову поручили представить доклад по этому вопросу, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить подробный доклад о предварительных результатах процессуальной проверки, а также принимаемых мерах к обеспечению безопасности детей. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что данная семья состоит на учете, прежде женщина уже была привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. В отношении женщины и мужчины составлены административные протоколы.

Ранее стало известно, что вечером 26 ноября нетрезвый мужчина вывел двух детей 3 и 4 лет на улицу в сильный мороз без необходимой одежды. В это время мать спала дома.