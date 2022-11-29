В Курской области устранили последствия обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о восстановлении энергоснабжения в области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о восстановлении энергоснабжения, поврежденного в результате обстрела области со стороны Украины. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Все повреждения на линии энергоснабжения в Суджанском районе устранены. Подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей», — написал Роман Старовойт в Telegram.
Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ выпустили более 11 ракет по территории Курской области. В результате обстрела был поврежден энергообъект, без света осталась часть жителей в Суджанского и Кореневского районов.