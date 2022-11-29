29 ноября 2022

В Курской области устранили последствия обстрела ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, старовойт роман
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о восстановлении энергоснабжения в области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о восстановлении энергоснабжения, поврежденного в результате обстрела области со стороны Украины. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Все повреждения на линии энергоснабжения в Суджанском районе устранены. Подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей», — написал Роман Старовойт в Telegram.

Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ выпустили более 11 ракет по территории Курской области. В результате обстрела был поврежден энергообъект, без света осталась часть жителей в Суджанского и Кореневского районов.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о восстановлении энергоснабжения, поврежденного в результате обстрела области со стороны Украины. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Все повреждения на линии энергоснабжения в Суджанском районе устранены. Подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей», — написал Роман Старовойт в Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ выпустили более 11 ракет по территории Курской области. В результате обстрела был поврежден энергообъект, без света осталась часть жителей в Суджанского и Кореневского районов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...