Экс-полковник США Макгрегор предрек уничтожение Украины в следующей фазе спецоперации

30 ноября 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Существование Украины находится под угрозой, уверен Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина перестанет существовать как государства во время следующей фазы российской спецоперации. Такое мнение выразил бывший полковник США Дуглас Макгрегор. «Исход следующей фазы украинского конфликта разрушит украинское государство», — заявил Дуглас Макгрегор в своей статье для журнала The American Conservative. Он добавил, что за этим последует разрушение либерального порядка и резкое смещение власти и влияния по всей Европе. Ранее Макгрегор заявил, что Украине никогда не победить в конфликте с Россией. По его словам, Белый дом не собирается сообщать людям эту правду. Профессор международных отношений Стивен Уолт отметил, что Вашингтон боится идти на компромисс с Россией, потому затягивает конфликт на Украине. Спецоперация на Украине проходит вынужденно. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.

Украина перестанет существовать как государства во время следующей фазы российской спецоперации. Такое мнение выразил бывший полковник США Дуглас Макгрегор. «Исход следующей фазы украинского конфликта разрушит украинское государство», — заявил Дуглас Макгрегор в своей статье для журнала The American Conservative. Он добавил, что за этим последует разрушение либерального порядка и резкое смещение власти и влияния по всей Европе. Ранее Макгрегор заявил, что Украине никогда не победить в конфликте с Россией. По его словам, Белый дом не собирается сообщать людям эту правду. Профессор международных отношений Стивен Уолт отметил, что Вашингтон боится идти на компромисс с Россией, потому затягивает конфликт на Украине. Спецоперация на Украине проходит вынужденно. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.