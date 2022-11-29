Бывшего мэра курганского округа не лишат статусного поста

Игорь Арзин продолжает возглавлять петуховское отделение «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Петуховского округа Курганской области Игорь Арзин остается секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к муниципальным властям. В пресс-службе курганской «Единой России» подтвердили данную информацию.

«Ожидалось, что после своего ухода с поста главы муниципалитета, Арзин перестанет быть руководителем местного отделения партии. Но этого не произошло. Пока он продолжает работать», — рассказал источник. Арзин занимает эту должность с декабря 2016 года.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» корреспонденту URA.RU уточнили, что бывший глава Петуховского округа продолжает возглавлять местное отделение партии «Единая Россия». «Заявления о сложении полномочий в региональное отделение от него не поступало», — добавили в партии. Получить оперативный комментарий по этому поводу у Арзина не удалось. Во время звонка корреспондента его телефон был занят.

Ранее URA.RU писало, что Арзин ушел с поста главы Петуховского округа в середине октября. Решение о досрочном сложении полномочий поддержали местные депутаты. Он возглавлял муниципалитет с 2018 года. В начале ноября стало известно, что он стал директором Петуховской средней общеобразовательной школы.