29 ноября 2022

Бывшего мэра курганского округа не лишат статусного поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, арзин игорь, говорит по телефону
Игорь Арзин продолжает возглавлять петуховское отделение «Единой России» Фото:

Бывший глава Петуховского округа Курганской области Игорь Арзин остается секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к муниципальным властям. В пресс-службе курганской «Единой России» подтвердили данную информацию.

«Ожидалось, что после своего ухода с поста главы муниципалитета, Арзин перестанет быть руководителем местного отделения партии. Но этого не произошло. Пока он продолжает работать», — рассказал источник. Арзин занимает эту должность с декабря 2016 года.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» корреспонденту URA.RU уточнили, что бывший глава Петуховского округа продолжает возглавлять местное отделение партии «Единая Россия». «Заявления о сложении полномочий в региональное отделение от него не поступало», — добавили в партии. Получить оперативный комментарий по этому поводу у Арзина не удалось. Во время звонка корреспондента его телефон был занят.

Ранее URA.RU писало, что Арзин ушел с поста главы Петуховского округа в середине октября. Решение о досрочном сложении полномочий поддержали местные депутаты. Он возглавлял муниципалитет с 2018 года. В начале ноября стало известно, что он стал директором Петуховской средней общеобразовательной школы.

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Бывший глава Петуховского округа Курганской области Игорь Арзин остается секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к муниципальным властям. В пресс-службе курганской «Единой России» подтвердили данную информацию. «Ожидалось, что после своего ухода с поста главы муниципалитета, Арзин перестанет быть руководителем местного отделения партии. Но этого не произошло. Пока он продолжает работать», — рассказал источник. Арзин занимает эту должность с декабря 2016 года. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» корреспонденту URA.RU уточнили, что бывший глава Петуховского округа продолжает возглавлять местное отделение партии «Единая Россия». «Заявления о сложении полномочий в региональное отделение от него не поступало», — добавили в партии. Получить оперативный комментарий по этому поводу у Арзина не удалось. Во время звонка корреспондента его телефон был занят. Ранее URA.RU писало, что Арзин ушел с поста главы Петуховского округа в середине октября. Решение о досрочном сложении полномочий поддержали местные депутаты. Он возглавлял муниципалитет с 2018 года. В начале ноября стало известно, что он стал директором Петуховской средней общеобразовательной школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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