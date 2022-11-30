В США назвали неожиданный эффект от ограничений цен на нефть из РФ

Barrons: азиатские страны будут чаще покупать российскую нефть

С 5 декабря Европа планирует запретить морские поставки российской нефти, пишет Barrons Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Ограничение цен на российскую нефть Европой может привести к тому, что азиатские страны будут чаще закупать именно нефть из РФ. Об этом сообщает американский журнал Barrons.

«Сегодня Россия экспортирует около 600 000 баррелей в Европу, и ей удалось направить большую часть остатка в Азию из Европы. Теперь вопрос заключается в том, смогут ли азиатские страны поглотить оставшиеся 600 000. Если они не смогут, есть большая вероятность, что цены на нефть вырастут после 5 декабря, потому что спрос превысит предложение», — пишет издание. С 5 декабря Европа планирует запретить морские поставки российской нефти и ограничить цены, по которым Россия может продавать свою нефть в других странах.

Уточняется, что если крупные импортеры нефти, такие как Китай или Индия, смогут организовать систему приема российской нефти, они станут чаще брать именно российскую нефть. Это связано с тем, что другие зарубежные марки будут по более высоким ценам.

Ранее политолог Константин Бобров уточнил, что европейские страны притормаживают принятие решения об ограничении цен на российскую нефть. Это связано с возможным ответом РФ в виде прекращения поставок энергоресурсов в те страны, которые вводят потолок цен.

Европа начала вводить санкции против РФ и вводить потолок цен на российскую нефть после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель заключается в защите населения Донбасса.