Тюменские врачи спасли жителя ЯНАО, которому проткнуло глаз проволокой

30 ноября 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Тюменские врачи спасли ямальца от слепоты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские врачи спасли зрение жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), которому проткнуло глаз проволокой, отлетевшей от болгарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2. «Офтальмологи ОКБ №2 провели уникальную по своей точности операцию, в ходе которой помогли избежать пациенту потерю зрения. Мужчина экстренно поступил с проникающим ранением роговицы: находясь в Новом Уренгое, он работал с болгаркой в гараже, и ему в глаз отлетела металлическая проволока», — рассказали URA.RU в клинике. В ЯНАО пациента осмотрели, а затем направили в Тюмень. В приемном отделении местной больницы из его глаза достали проволоку длиной в 13 мм, а затем ушили рану. После мужчину, чье глазное яблоко уже успело сильно загноиться, госпитализировали и провели операцию. Это позволило сохранить и восстановить ему зрение.

Тюменские врачи спасли зрение жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), которому проткнуло глаз проволокой, отлетевшей от болгарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2. «Офтальмологи ОКБ №2 провели уникальную по своей точности операцию, в ходе которой помогли избежать пациенту потерю зрения. Мужчина экстренно поступил с проникающим ранением роговицы: находясь в Новом Уренгое, он работал с болгаркой в гараже, и ему в глаз отлетела металлическая проволока», — рассказали URA.RU в клинике. В ЯНАО пациента осмотрели, а затем направили в Тюмень. В приемном отделении местной больницы из его глаза достали проволоку длиной в 13 мм, а затем ушили рану. После мужчину, чье глазное яблоко уже успело сильно загноиться, госпитализировали и провели операцию. Это позволило сохранить и восстановить ему зрение.