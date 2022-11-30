Тюменские врачи спасли жителя ЯНАО, которому проткнуло глаз проволокой

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Тюменские врачи спасли ямальца от слепоты Фото:

Тюменские врачи спасли зрение жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), которому проткнуло глаз проволокой, отлетевшей от болгарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

«Офтальмологи ОКБ №2 провели уникальную по своей точности операцию, в ходе которой помогли избежать пациенту потерю зрения. Мужчина экстренно поступил с проникающим ранением роговицы: находясь в Новом Уренгое, он работал с болгаркой в гараже, и ему в глаз отлетела металлическая проволока», — рассказали URA.RU в клинике.

В ЯНАО пациента осмотрели, а затем направили в Тюмень. В приемном отделении местной больницы из его глаза достали проволоку длиной в 13 мм, а затем ушили рану.

После мужчину, чье глазное яблоко уже успело сильно загноиться, госпитализировали и провели операцию. Это позволило сохранить и восстановить ему зрение.

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Тюменские врачи спасли зрение жителю Нового Уренгоя (ЯНАО), которому проткнуло глаз проволокой, отлетевшей от болгарки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2. «Офтальмологи ОКБ №2 провели уникальную по своей точности операцию, в ходе которой помогли избежать пациенту потерю зрения. Мужчина экстренно поступил с проникающим ранением роговицы: находясь в Новом Уренгое, он работал с болгаркой в гараже, и ему в глаз отлетела металлическая проволока», — рассказали URA.RU в клинике. В ЯНАО пациента осмотрели, а затем направили в Тюмень. В приемном отделении местной больницы из его глаза достали проволоку длиной в 13 мм, а затем ушили рану. После мужчину, чье глазное яблоко уже успело сильно загноиться, госпитализировали и провели операцию. Это позволило сохранить и восстановить ему зрение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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