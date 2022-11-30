В США указали на скрытую цель спецоперации

Real Clear Defens: США воюют на Украине за Черное море

30 ноября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Контроль над Черным морем — главная цель Украины и США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ключевой приоритет в украинском конфликте — контроль над Черным морем. Главной задачей стран, участвующих в конфликте, является получение власти в этом стратегически важном регионе. С таким мнением выступил бывший морской офицер США, экс-заместитель министра американского военно-морского флота Сет Кропси. «Удержание украинского побережья Черного моря имеет решающее значение», — полагает Сет Кропси, его слова приводит RealClearDefense. Черное море — это «добыча, к которой стремится Украина», говорит он. По мнению бывшего военного, удержание побережья имеет решающее значение по нескольким причинам. Во-первых, Киев получит независимость и возможность экспортировать зерно, вернув себе контроль над мировыми запасами продовольствия. Во-вторых, контролируя береговую линию Украины, власти Киева смогут лишить Россию возможности проецировать силу на южный и юго-восточный фланги НАТО, а также стратегического преимущества над любым развертыванием сил НАТО в Средиземном море. В-третьих, Россия не сможет получить более сильную позицию на Черном море, которая якобы позволила бы ей доминировать над Турцией, считает он. Черное море также было обозначено целью американцев в конфликте. Об этом ранее предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен во время интервью телеканалу CNN. Он заявил, что НАТО будет усиливать свое присутствие «от Черного до Балтийского моря». Подобное заявление, считает издание Life со ссылкой на экспертов, сводится к ультиматуму о капитуляции России, на которую рассчитывает Запад. Все последние разговоры о захвате Крыма, полагают аналитики, не пустые обещания, а предупреждение об очередной провокации. Ранее контр-адмирал РФ Михаил Чекмасов оценил риски столкновения НАТО и России в Черном море. Чекмасов уверил, что НАТО не рискнут пойти на эскалацию в данном регионе, несмотря на продолжающиеся поставки вооружений Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ключевой приоритет в украинском конфликте — контроль над Черным морем. Главной задачей стран, участвующих в конфликте, является получение власти в этом стратегически важном регионе. С таким мнением выступил бывший морской офицер США, экс-заместитель министра американского военно-морского флота Сет Кропси. «Удержание украинского побережья Черного моря имеет решающее значение», — полагает Сет Кропси, его слова приводит RealClearDefense. Черное море — это «добыча, к которой стремится Украина», говорит он. По мнению бывшего военного, удержание побережья имеет решающее значение по нескольким причинам. Во-первых, Киев получит независимость и возможность экспортировать зерно, вернув себе контроль над мировыми запасами продовольствия. Во-вторых, контролируя береговую линию Украины, власти Киева смогут лишить Россию возможности проецировать силу на южный и юго-восточный фланги НАТО, а также стратегического преимущества над любым развертыванием сил НАТО в Средиземном море. В-третьих, Россия не сможет получить более сильную позицию на Черном море, которая якобы позволила бы ей доминировать над Турцией, считает он. Черное море также было обозначено целью американцев в конфликте. Об этом ранее предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен во время интервью телеканалу CNN. Он заявил, что НАТО будет усиливать свое присутствие «от Черного до Балтийского моря». Подобное заявление, считает издание Life со ссылкой на экспертов, сводится к ультиматуму о капитуляции России, на которую рассчитывает Запад. Все последние разговоры о захвате Крыма, полагают аналитики, не пустые обещания, а предупреждение об очередной провокации. Ранее контр-адмирал РФ Михаил Чекмасов оценил риски столкновения НАТО и России в Черном море. Чекмасов уверил, что НАТО не рискнут пойти на эскалацию в данном регионе, несмотря на продолжающиеся поставки вооружений Украине.