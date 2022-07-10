Адмирал РФ оценил риски столкновения НАТО и России в Черном море

11 июля 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Военный эксперт исключил возможность столкновения РФ и НАТО в Черном море Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Столкновения НАТО и России в Черном море не будет, несмотря на поставки Украине противокорабельных крылатых ракет и ежедневные многочасовые полеты разведывательной авиации альянса над акваторией Черного моря. Об этом заявил военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов. «Даже заявления Великобритании об отправке в Черное море самолетов Р-8А Poseidon и RC-135W подразумевают патрулирование воздушного пространства только над южной частью его акватории, что само по себе не имеет никакого смысла. Так что реальных морских боев с ВМС альянса в Черном море не предвидится», — рассказал Чекмасов в беседе с «Газетой.Ru». О том, что президент США Джо Байден хочет развязать «схватку» НАТО и РФ, URA.RU писало ранее. Полковник в отставке и бывший советник минобороны США раскрыл планы американского президента. Отношения между Россией и странами НАТО обострились после начала спецоперации на территории Украины 24 февраля. В Турции заявляли, что НАТО планировали выставить свой флот в Черном море под предлогом помощи в уничтожении дрейфующих якорных мин, установленных Украиной. 8 июля возле острова Змеиный украинские военные использовали подводный буксировщик Suex VRX, который находится на вооружении в странах НАТО, передает «Царьград». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Столкновения НАТО и России в Черном море не будет, несмотря на поставки Украине противокорабельных крылатых ракет и ежедневные многочасовые полеты разведывательной авиации альянса над акваторией Черного моря. Об этом заявил военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов. «Даже заявления Великобритании об отправке в Черное море самолетов Р-8А Poseidon и RC-135W подразумевают патрулирование воздушного пространства только над южной частью его акватории, что само по себе не имеет никакого смысла. Так что реальных морских боев с ВМС альянса в Черном море не предвидится», — рассказал Чекмасов в беседе с «Газетой.Ru». О том, что президент США Джо Байден хочет развязать «схватку» НАТО и РФ, URA.RU писало ранее. Полковник в отставке и бывший советник минобороны США раскрыл планы американского президента. Отношения между Россией и странами НАТО обострились после начала спецоперации на территории Украины 24 февраля. В Турции заявляли, что НАТО планировали выставить свой флот в Черном море под предлогом помощи в уничтожении дрейфующих якорных мин, установленных Украиной. 8 июля возле острова Змеиный украинские военные использовали подводный буксировщик Suex VRX, который находится на вооружении в странах НАТО, передает «Царьград».