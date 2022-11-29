За пост мэра Карабаша поспорят три кандидата

30 ноября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Контроль над Карабашом оспаривают три кандидата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области В конкурсе на пост главы администрации Карабаша примут участие три кандидата. Такое решение приняла 30 ноября конкурсная комиссия, сообщил URA.RU ее председатель, вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. «Заседание комиссии прошло в рабочем режиме. Все, подавшие документы, допущены к участию в конкурсе», — пояснил URA.RU Мошаров. В списке претендентов на должность мэра Карабаша значатся начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио главы городской администрации Станислав Афанасенко. Сейчас комиссия проверяет представленные кандидатами документы. По информации URA.RU региональное правительство поддерживает кандидатуру Афанасенко. Место мэра Карабаша стало вакантным 19 октября, после отставки Олега Буданова. Сейчас и. о. мэра стал Станислав Афанасенко, топ-менеджер градообразующего предприятия «Карабашмедь». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.

В конкурсе на пост главы администрации Карабаша примут участие три кандидата. Такое решение приняла 30 ноября конкурсная комиссия, сообщил URA.RU ее председатель, вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. «Заседание комиссии прошло в рабочем режиме. Все, подавшие документы, допущены к участию в конкурсе», — пояснил URA.RU Мошаров. В списке претендентов на должность мэра Карабаша значатся начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио главы городской администрации Станислав Афанасенко. Сейчас комиссия проверяет представленные кандидатами документы. По информации URA.RU региональное правительство поддерживает кандидатуру Афанасенко. Место мэра Карабаша стало вакантным 19 октября, после отставки Олега Буданова. Сейчас и. о. мэра стал Станислав Афанасенко, топ-менеджер градообразующего предприятия «Карабашмедь». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.