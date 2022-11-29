Одежду и продукты получили как военные, так и мирные жители (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Волонтеры «Молодой гвардии» Тюменской области доставили продукты, вещи и лекарства оставшимся жителям Северодонецка (ЛНР) — города, расположенного в пяти километрах от линии фронта. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Тюменские волонтеры передали гуманитарную помощь военным и мирным жителям Северодонецка (ЛНР). Весной в нем шли бои. В городе и сейчас слышны взрывы, многие боятся сюда ехать, потому что в пяти километрах линия фронта. Многие жилые дома, магазины и соцобъекты разрушены, однако в некоторых районах еще живут люди», — сообщает информационный центр правительства Тюменской области, со ссылкой на руководителя волонтерского отряда Даниила Архиреева.

Бойцы получили от тюменцев письма, продуктовые наборы, теплые вещи и лекарства. Мирным жителям выдали продовольствие и одежду.