В Одессе снесут памятники Екатерине II и Александру Суворову

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Памятники на Украине не раз подвергались актам вандализма Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Одессе снесут памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Такое решение было принято одесским городским советом в ходе заседания.

Решение о сносе памятников основателям Одессы (памятник Екатерине II и ее сподвижникам — прим. URA.RU) и Суворову было принято украинскими депутатами единогласно, его поддержали 43 одесских чиновника. Трансляция сессии одесского горсовета велась на официальном сайте Одессы.

Памятник Екатерине II, возведенный в Одессе в 1900 году, неоднократно подвергался актам вандализма после начала Россией спецоперации на Украине. Из-за этого его пришлось оградить забором. Городские власти, однако, предложили сохранить и перенести памятник после его демонтажа.

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В Одессе снесут памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Такое решение было принято одесским городским советом в ходе заседания. Решение о сносе памятников основателям Одессы (памятник Екатерине II и ее сподвижникам — прим. URA.RU) и Суворову было принято украинскими депутатами единогласно, его поддержали 43 одесских чиновника. Трансляция сессии одесского горсовета велась на официальном сайте Одессы. Памятник Екатерине II, возведенный в Одессе в 1900 году, неоднократно подвергался актам вандализма после начала Россией спецоперации на Украине. Из-за этого его пришлось оградить забором. Городские власти, однако, предложили сохранить и перенести памятник после его демонтажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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