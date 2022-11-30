МИД РФ: Евросоюз лихорадочно пытается своровать замороженные активы россиян

Еврокомиссия пытается любыми путями своровать замороженные в Евросоюзе активы, принадлежащие российским лицам. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути „легитимизации“ незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны. И воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — заявил Грушко в разговоре с РИА Новости. Так он прокомментировал предложение Европейской комиссии создать специальную структуру для управления замороженными российскими средствами.
Первой с инициативой заморозить и конфисковать российские активы, находящиеся в Евросоюзе, выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает RT. Она предложила использовать их для восстановления Украины. Позднее представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд сообщил о заморозке российских активов на сумму 17,5 млрд евро.
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Еврокомиссия пытается любыми путями своровать замороженные в Евросоюзе активы, принадлежащие российским лицам. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути „легитимизации“ незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны. И воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — заявил Грушко в разговоре с РИА Новости. Так он прокомментировал предложение Европейской комиссии создать специальную структуру для управления замороженными российскими средствами. Первой с инициативой заморозить и конфисковать российские активы, находящиеся в Евросоюзе, выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает RT. Она предложила использовать их для восстановления Украины. Позднее представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд сообщил о заморозке российских активов на сумму 17,5 млрд евро.