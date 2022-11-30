Российские военные освободили новый населенный пункт на донецком направлении

Российские солдаты взяли под свой контроль населенный пункт Белогоровка (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщили в Минобороны России.
«На донецком направлении полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны добавили, что в ходе наступления российскими солдатами было уничтожено до пятидесяти украинских военных.
Ранее Минобороны сообщало об отражении атак Вооруженных сил Украины в Белогоровке. А о взятии под свой контроль Перше Травня Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 29 ноября.
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Российские солдаты взяли под свой контроль населенный пункт Белогоровка (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщили в Минобороны России. «На донецком направлении полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны добавили, что в ходе наступления российскими солдатами было уничтожено до пятидесяти украинских военных. Ранее Минобороны сообщало об отражении атак Вооруженных сил Украины в Белогоровке. А о взятии под свой контроль Перше Травня Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 29 ноября.