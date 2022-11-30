Здание морга продают в Катайске Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Катайск Курганской области, как минимум, полгода не могут продать здание морга. Это помещение пытались продать еще в мае. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Объект недвижимого имущества — здание морга, назначение: нежилое, площадью 106,6 кв. м, количество этажей — один, одновременно с земельным участком площадью 1286 кв. м. Вид разрешенного использования: для целей здравоохранения. [Располагается] по адресу: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Матросова, д. 80», — указано на сайте.

Аукцион, на котором планируют продать здание, назначен на 28 декабря. Начальная цена здания составляет 482 тыс. рублей. Ранее его хотели продать за 550 тыс. рублей. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен.

В Курганской области в разные годы из-за аварийного состояния закрывали помещения моргов в медицинских организациях. Сейчас в регионе вскрытие умерших пациентов проводят только в трех учреждениях.