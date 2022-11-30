Лавров: Запад толкает Украину на продолжение войны

Западные страны подталкивают Украину к продолжению конфликта с Россией. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».
«Запад буквально толкает Украину на продолжение войны, ведущейся против России», — заявил Лавров. Запись его выступления опубликована в официальном telegram-канале МИД России. Глава министерства также призвал Запад переосмыслить свою роль в мировой политике.
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Западные страны подталкивают Украину к продолжению конфликта с Россией. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего». «Запад буквально толкает Украину на продолжение войны, ведущейся против России», — заявил Лавров. Запись его выступления опубликована в официальном telegram-канале МИД России. Глава министерства также призвал Запад переосмыслить свою роль в мировой политике. Ранее Лавров заявил, что Украина, в ее попытках забрать свои территории назад, обречена на неудачу. Он также обвинил Европу в начале спецоперации.