Лавров: Запад толкает Украину на продолжение войны

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров убежден, что Запад должен переосмыслить свою роль в мировой политике Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны подталкивают Украину к продолжению конфликта с Россией. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

«Запад буквально толкает Украину на продолжение войны, ведущейся против России», — заявил Лавров. Запись его выступления опубликована в официальном telegram-канале МИД России. Глава министерства также призвал Запад переосмыслить свою роль в мировой политике.

Ранее Лавров заявил, что Украина, в ее попытках забрать свои территории назад, обречена на неудачу. Он также обвинил Европу в начале спецоперации.

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Западные страны подталкивают Украину к продолжению конфликта с Россией. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего». «Запад буквально толкает Украину на продолжение войны, ведущейся против России», — заявил Лавров. Запись его выступления опубликована в официальном telegram-канале МИД России. Глава министерства также призвал Запад переосмыслить свою роль в мировой политике. Ранее Лавров заявил, что Украина, в ее попытках забрать свои территории назад, обречена на неудачу. Он также обвинил Европу в начале спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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